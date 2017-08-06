Хроники рок-фестиваля «Чернозём-2017»: день второй

Тамбов, , 01:54 — REGNUM Второй день рок-фестиваля «Чернозём», стартовавшего под Тамбовом накануне, 4 августа, завершился. ИА REGNUM предлагает читателям обзор основных событий одного из главных рок-мероприятий года.

Открыло второй день выступление арт-фолк-группы «ЕжеВика», «выросшей» на тамбовской земле. Солируют в группе Виктория Ильина, которая также пишет стихи к композициям группы, и Ирина Бармина, которая также играет на флейте.

«АлоэВера» — группа из Екатеринбурга, играющая в стиле поп-рок. За пять лет существования группа уже выпустила семь музыкальных альбомов. Весь сет «АлоэВеры» состоял, как объявила солистка Вера Мусаелян, из песен «про любовь, поцелуи и прочие глупости».

Группа «Элизиум» из Нижнего Новгорода представила зрителям фестиваля программу «20 космических лет». После того, как музыканты отыграли, к ним выстроилась огромная очередь — за автографами. Выступавшие в этот день «АлоэВера», Louna и «Ария» тоже выходили к поклонникам.

Группа LOUNA, которая в следующем году отмечает 10 лет со дня основания и ее фронтвумен Лусинэ Геворкян (известная также по работе в Tracktor Bowling) играли «громче и злей». На фестивале под Тамбовом музыканты представили лучшие песни коллектива. Публика была в восторге и зажигала запрещенные дымовые шашки, Лусине призывала слушателей двигаться активнее, а в финале выступления спрыгнула со сцены и сама побежала в толпу.

По традиции, для самый стойких гостей фестиваля вечером начинается самое интересное. Одна из старейших российских рок-групп «Ария» представила программу «Для слабых места нет!». А завершила второй день фестиваля легендарная группа «АлисА» со своими лучшими песнями.

Напомним, третий по счету рок-фестиваль «Чернозём» стартовал накануне, 4 августа. Ведущим в этом году выступил известный музыкант и шоу-мэн, один из солистов легендарной группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.

Первый же день фестиваля собрал известнейших российских музыкантов. Открыло программу выступление группы «КняZz», продолжили программу Светлана Сурганова со своим коллективом, проект музыканта из Санкт-Петербурга Сергея Табачникова — nobody. one, — группы «Ундервуд» и «Браво». Финальным аккордом первого дня стало выступление группы «Чайф», которая в прошлом году приехала на фестиваль, но не смогла выступить из-за внезапного урагана.

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