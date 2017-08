Хроники рок-фестиваля «Чернозём-2017»: день первый

Тамбов, , 03:05 — REGNUM Поздним вечером 4 августа в Тамбове финишировал первый день ставшего всего за три года одним из крупнейших в стране рок-фестивалей «Чернозём», он же — «Самое душевное событие года». Корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская — с кратким отчетом о первом дне фестиваля.

В 2015 году — «самый душевный», в 2016 — «самый ураганный»… Эпитет для «Чернозёма-2017» подобрать еще предстоит, но первый день, по общему впечатлению, прошел удачно.

Концертную программу фестиваля открыла группа «КняZz» — проект бывшего участника «Короля и Шута» Андрея Князева, помощника директора групп «Король и Шут» и «АлисА» — Вахтанга Махарадзе и питерского музыканта Димитрия Наскидашвили.

Выступление началось строго по расписанию. Зрителей, к слову, начали запускать на территорию в 13:00. Были и те, кто пришел ровно к началу в надежде, что «без них не начнут», и в этот раз оказались не правы.

В прошлом году именно на выступлении этой группы оборвался фестиваль: когда Князь начал исполнять песню «Норманны», на Татарский вал обрушился ураган. Опасаясь, что элементы сцены не выдержат и обрушатся, организаторы решили эвакуировать зрителей. Сегодня сами зрители вспоминают ураган на «Чернозёме-2016» как веселое приключение и гордо носят символику прошлогоднего фестиваля «Не знаю, кто там что пережил, но я пережил Чернозем».

Во время сета над Татарским валом светило яркое солнце, поэтому лидер коллектива выразил надежду, что теперь они избавятся от славы группы, портящей погоду.

Андрей Князев был автором многих песен и самых известных хитов «Короля и Шута», поэтому основой его сольного проекта остались тексты-истории, напоминающие мрачные сказки. Со сцены прозвучали хиты обеих групп. Князев сказал несколько слов в память о Михаиле Горшеневе — лидере группы «Король и Шут», ушедшем из жизни в 2013 году.

Второй на сцену вышла Светлана Сурганова — бывшая участница «Ночных снайперов», которая основала новый коллектив в 2003 году совместно с группой «Север Комбо».

Кроме песен, написанных самой Светланой Сургановой, группа исполняет композиции на стихи поэтов-классиков и современных авторов. Например, среди последних работ группы — совместная песня и клип с поэтессой Верой Полозковой.

Сурганова своим выступлением порадовала не только лирически настроенных поклонников, но и любителей музыки «потяжелее» — хиты звучали громко и драйвово. Фанаты в первых рядах заранее придумали, как порадовать музыкантов, ‑ и пришли с огромной растяжкой, на которой были написаны слова одной из песен Сургановой. Группа не осталась в долгу: в финале выступления, под песню «Воздух», в сторону зрителей полетели огромные шары.

nobody.one — проект музыканта из Санкт-Петербурга Сергея Табачникова, гитариста, композитора и автора музыкальных передач.

Группа исполняет инструментальную рок-музыку на стыке различных жанров. На счету nobody. one — пять альбомов, однако слава коллектива до Тамбова, кажется, еще не дошла — его поклонников в первых рядах было явно меньше, чем у других музыкантов. Однако принимали их тепло, а ведущий Олег Гаркуша (группа «АукцЫон») внимательно слушал выступление nobody. one из-за кулис.

На сцене — группа «Ундервуд». Основатели «Ундервуда» — Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко — родом из Симферополя. Поэтому, как признались сами музыканты, многие их песни посвящены Крыму.

Оба основателя группы — члены Союза российских Писателей и обладатели литературных премий. На счету коллектива — восемь альбомов и сборник избранных хитов. Все песни, включая совсем новые, публика знала наизусть. Однако больше всего эмоций у публики вызвал хит «Гагарин, я вас любила». Во время исполнения этой песни на сцену вышел Олег Гаркуша — подпеть и потанцевать.

Наконец, наступает очередь хэдлайнеров фестиваля: на сцену выходит группа «Браво». Это — уже легенды отечественной музыки: история группы началась в далеком 1983 году. Участниками «Браво» в разные годы были такие музыканты, как Жанна Агузарова, Евгений Осин и Валерий Сюткин.

В первый день фестиваля «Браво» стали самым «массовым» коллективом по числу участников. Кроме привычных барабанов, клавиш и гитар на сцене был контрабас и духовые инструменты.

Сами музыканты в интервью часто говорят, что их слушатели год от год молодеют. «Чернозём» это подтвердил — под всем известные хиты отрывались люди всех возрастов.

И завершает концертную программу второго дня группа «Чайф» — тоже один из участников прошлогоднего фестиваля. Правда, зрители группу так и не увидели… «Чайф» должен был стать хэдлайнером третьего дня фестиваля «Чернозём-2016». Однако, как помнят очевидцы, у погоды были другие планы.

В отличие от Андрея Князева, эти музыканты даже не успели выйти на сцену — их выступление отменили.

Подбодрив расстроившихся зрителей, группа обещала вернуться через год — и сдержала свое обещание.

И музыканты, и зрители были в прекрасном настроении. Владимир Шахрин общался с публикой, шутил и даже заменил слова в песне про реку Каму, вместо нее спев про Тамбовскую реку Цну.

После выступления «Чайфа» зрители начали расходиться. Тех, кому идти было недалеко — до палаточного лагеря, — ждал сюрприз в виде ночного спектакля Тамбовского молодежного театра.

5 августа выступят группы «ЕжеВикА», «АлоэВера», «Элизиум», Louna, «Ария», «Алиса», а в заключительный день — «Йорш», Игорь Растеряев, «Аффинаж», «Слот», Dolphin и Сплин.

