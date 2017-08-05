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Хроники рок-фестиваля «Чернозём-2017»: день первый

Культура

В Тамбове проходит крупнейший в Черноземье фестиваль рок-музыки

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Хроники рок-фестиваля «Чернозём-2017»: день первый
Марина Каширская © ИА REGNUM
4-6 мая в Тамбове проходит рок-фестиваль «Чернозём»

Тамбов, 5 августа 2017, 03:05 — REGNUM  Поздним вечером 4 августа в Тамбове финишировал первый день ставшего всего за три года одним из крупнейших в стране рок-фестивалей «Чернозём», он же — «Самое душевное событие года». Корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская — с кратким отчетом о первом дне фестиваля.

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Фестивальная сцена
Павел Ищенко © ИА REGNUM
Фестивальная сцена

В 2015 году — «самый душевный», в 2016 — «самый ураганный»… Эпитет для «Чернозёма-2017» подобрать еще предстоит, но первый день, по общему впечатлению, прошел удачно.

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Андрей Князев
Павел Ищенко © ИА REGNUM
Андрей Князев

Концертную программу фестиваля открыла группа «КняZz» — проект бывшего участника «Короля и Шута» Андрея Князева, помощника директора групп «Король и Шут» и «АлисА» — Вахтанга Махарадзе и питерского музыканта Димитрия Наскидашвили.

Выступление началось строго по расписанию. Зрителей, к слову, начали запускать на территорию в 13:00. Были и те, кто пришел ровно к началу в надежде, что «без них не начнут», и в этот раз оказались не правы.

В прошлом году именно на выступлении этой группы оборвался фестиваль: когда Князь начал исполнять песню «Норманны», на Татарский вал обрушился ураган. Опасаясь, что элементы сцены не выдержат и обрушатся, организаторы решили эвакуировать зрителей. Сегодня сами зрители вспоминают ураган на «Чернозёме-2016» как веселое приключение и гордо носят символику прошлогоднего фестиваля «Не знаю, кто там что пережил, но я пережил Чернозем».

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Поклонники в ожидании
Павел Ищенко © ИА REGNUM
Поклонники в ожидании

Во время сета над Татарским валом светило яркое солнце, поэтому лидер коллектива выразил надежду, что теперь они избавятся от славы группы, портящей погоду.

Андрей Князев был автором многих песен и самых известных хитов «Короля и Шута», поэтому основой его сольного проекта остались тексты-истории, напоминающие мрачные сказки. Со сцены прозвучали хиты обеих групп. Князев сказал несколько слов в память о Михаиле Горшеневе — лидере группы «Король и Шут», ушедшем из жизни в 2013 году.

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Светлана Сурганова
Марина Каширская © ИА REGNUM
Светлана Сурганова

Второй на сцену вышла Светлана Сурганова — бывшая участница «Ночных снайперов», которая основала новый коллектив в 2003 году совместно с группой «Север Комбо».

Кроме песен, написанных самой Светланой Сургановой, группа исполняет композиции на стихи поэтов-классиков и современных авторов. Например, среди последних работ группы — совместная песня и клип с поэтессой Верой Полозковой.

Сурганова своим выступлением порадовала не только лирически настроенных поклонников, но и любителей музыки «потяжелее» — хиты звучали громко и драйвово. Фанаты в первых рядах заранее придумали, как порадовать музыкантов, ‑ и пришли с огромной растяжкой, на которой были написаны слова одной из песен Сургановой. Группа не осталась в долгу: в финале выступления, под песню «Воздух», в сторону зрителей полетели огромные шары.

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Сергей Табачников и nobody.one
Марина Каширская © ИА REGNUM
Сергей Табачников и nobody.one

nobody.one — проект музыканта из Санкт-Петербурга Сергея Табачникова, гитариста, композитора и автора музыкальных передач.

Группа исполняет инструментальную рок-музыку на стыке различных жанров. На счету nobody. one — пять альбомов, однако слава коллектива до Тамбова, кажется, еще не дошла — его поклонников в первых рядах было явно меньше, чем у других музыкантов. Однако принимали их тепло, а ведущий Олег Гаркуша (группа «АукцЫон») внимательно слушал выступление nobody. one из-за кулис.

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Чем ближе вечер — тем ярче благодаря осветителям выглядит сцена
Марина Каширская © ИА REGNUM
Чем ближе вечер — тем ярче благодаря осветителям выглядит сцена

На сцене — группа «Ундервуд». Основатели «Ундервуда» — Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко — родом из Симферополя. Поэтому, как признались сами музыканты, многие их песни посвящены Крыму.

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На сцену к «Ундервуду» вышел их старый друг Олег Гаркуша
Марина Каширская © ИА REGNUM
На сцену к «Ундервуду» вышел их старый друг Олег Гаркуша

Оба основателя группы — члены Союза российских Писателей и обладатели литературных премий. На счету коллектива — восемь альбомов и сборник избранных хитов. Все песни, включая совсем новые, публика знала наизусть. Однако больше всего эмоций у публики вызвал хит «Гагарин, я вас любила». Во время исполнения этой песни на сцену вышел Олег Гаркуша — подпеть и потанцевать.

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Выступает «Браво»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Выступает «Браво»

Наконец, наступает очередь хэдлайнеров фестиваля: на сцену выходит группа «Браво». Это — уже легенды отечественной музыки: история группы началась в далеком 1983 году. Участниками «Браво» в разные годы были такие музыканты, как Жанна Агузарова, Евгений Осин и Валерий Сюткин.

В первый день фестиваля «Браво» стали самым «массовым» коллективом по числу участников. Кроме привычных барабанов, клавиш и гитар на сцене был контрабас и духовые инструменты.

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Под «Браво» зрители не только пели, но и танцевали
Марина Каширская © ИА REGNUM
Под «Браво» зрители не только пели, но и танцевали

Сами музыканты в интервью часто говорят, что их слушатели год от год молодеют. «Чернозём» это подтвердил — под всем известные хиты отрывались люди всех возрастов.

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«Чайф»: вторая попытка
Марина Каширская © ИА REGNUM
«Чайф»: вторая попытка

И завершает концертную программу второго дня группа «Чайф» — тоже один из участников прошлогоднего фестиваля. Правда, зрители группу так и не увидели… «Чайф» должен был стать хэдлайнером третьего дня фестиваля «Чернозём-2016». Однако, как помнят очевидцы, у погоды были другие планы.

В отличие от Андрея Князева, эти музыканты даже не успели выйти на сцену — их выступление отменили.

Подбодрив расстроившихся зрителей, группа обещала вернуться через год — и сдержала свое обещание.

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Когда музыканты исполняли песню «Никто не услышит», над Татарским валом припев «Ой-йо» звучал тысячами голосов
Павел Ищенко © ИА REGNUM
Когда музыканты исполняли песню «Никто не услышит», над Татарским валом припев «Ой-йо» звучал тысячами голосов

И музыканты, и зрители были в прекрасном настроении. Владимир Шахрин общался с публикой, шутил и даже заменил слова в песне про реку Каму, вместо нее спев про Тамбовскую реку Цну.

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«Чайф» завершает первый день фестиваля
Марина Каширская © ИА REGNUM
«Чайф» завершает первый день фестиваля

После выступления «Чайфа» зрители начали расходиться. Тех, кому идти было недалеко — до палаточного лагеря, — ждал сюрприз в виде ночного спектакля Тамбовского молодежного театра.

5 августа выступят группы «ЕжеВикА», «АлоэВера», «Элизиум», Louna, «Ария», «Алиса», а в заключительный день — «Йорш», Игорь Растеряев, «Аффинаж», «Слот», Dolphin и Сплин.

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Павел Ищенко © ИА REGNUM

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