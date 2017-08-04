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Город-Герой Тула – символ единства российской истории — фоторепортаж

Культура

Архитектурные памятники, православные соборы, памятники выдающимся личностям, героям революции и Великой Отечественной войны органично наполняют городскую среду Тулы

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Город-Герой Тула – символ единства российской истории — фоторепортаж
Алексей Банников © ИА REGNUM
Памятник защитникам Тулы

Алексей Банников, 4 августа 2017, 23:10 — REGNUM  

В год празднования столетия Великой Октябрьской социалистической революции тема единства российской истории с древнейших времён до наших дней стала одной из самых актуальных. Город-герой Тула, чьё городское пространство органично наполнено памятниками и сооружениями, отражающими всю мощь и величие российской истории, может стать примером такого единства.

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Памятник Дмитрию Донскому
Алексей Банников © ИА REGNUM
Памятник Дмитрию Донскому
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За стенами тульского Кремля
Алексей Банников © ИА REGNUM
За стенами тульского Кремля

В центре Тулы расположен городской Кремль, возле стен которого соседствуют бюст идеологу коммунизма Карлу Марксу, памятный камень боевым рабочим дружинам революции 1905 года, памятник основателю Советского государства Владимиру Ленину и величественный православный Успенский собор.

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Памятник Ленину в Туле
Алексей Банников © ИА REGNUM
Памятник Ленину в Туле
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Бюст Карлу Марксу
Алексей Банников © ИА REGNUM
Бюст Карлу Марксу
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Успенский собор на площади Ленина в Туле
Алексей Банников © ИА REGNUM
Успенский собор на площади Ленина в Туле

Также в городе много памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны и славным защитникам Тулы, которые внесли свой неоценимый вклад в дело разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой.

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Героям Советского Союза вечная слава
Алексей Банников © ИА REGNUM
Героям Советского Союза вечная слава
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Стела и памятник героическим защитникам города
Алексей Банников © ИА REGNUM
Стела и памятник героическим защитникам города

Также в городе установлены памятки великим мастерам русской словесности: Александру Сергеевичу Пушкину и Льву Николаевичу Толстому. А в пригороде Тулы гости города могут посетить поместье-музей Ясную Поляну, где провёл последние годы жизни Лев Николаевич.

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Усадьба на Ясной Поляне
Алексей Банников © ИА REGNUM
Усадьба на Ясной Поляне
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Ясная Поляна
Алексей Банников © ИА REGNUM
Ясная Поляна

В современной Туле стали появляться модные в наше время малые городские скульптурные формы, такие как памятник Тульскому прянику или Тульской гармони.

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Тульский пряник
Алексей Банников © ИА REGNUM
Тульский пряник
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Тульская гармонь
Алексей Банников © ИА REGNUM
Тульская гармонь
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Грибная поляна
Иллюстрация: Алексей Банников
Грибная поляна
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Дракончик
Алексей Банников © ИА REGNUM
Дракончик

В 2016 году Тула отпраздновала своё 870-летие и 40-летие присвоения почётного звание Города-героя.

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Тульская азбука у стен Кремля
Алексей Банников © ИА REGNUM
Тульская азбука у стен Кремля

Для туристов Тула интересна как город оружейников, мастеров и кондитеров. В Туле работают Музеи оружия, Музей самоваров и Музей тульского пряника, где каждый желающий может ознакомиться с историческими корнями города.

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Экспонат Оружейного музея
Алексей Банников © ИА REGNUM
Экспонат Оружейного музея
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Оформление сводов Оружейного музея
Алексей Банников © ИА REGNUM
Оформление сводов Оружейного музея

На мой взгляд, Тула — это город, напитанный глубиной русской истории и самыми великими достижениями нашего государства как в военной, так и в культурной сфере, и если бы мне предложили бесплатно посетить Турцию или оплатить туристический тур в Тулу, то я бы раскошелился. Потому что, как писал великий русский поэт Пушкин:

Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

И, гуляя по центральным улицам Тулы, эти чувства оживают в душе с новой силой.

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Бюст Александру Пушкину
Алексей Банников © ИА REGNUM
Бюст Александру Пушкину

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regnum author Алексей Банников
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Фоторепортажи ИА REGNUM