Байк-шоу «Ночных волков» пройдет в Севастополе без рояля и пива

Севастополь, , 16:59 — REGNUM Власти Севастополя отказали мотоклубу «Ночные волки» в предоставлении концертного рояля «Steinway & sons» для проведения байк-шоу, которое пройдет 19−20 августа. УМВД напомнило о запрете продажи пива в местах массовых мероприятий, которым является байк-шоу. Об этом говорилось на организационном совещании в правительстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Байкеры обратились к правительству с просьбой переместить рояль на площадку из Севастопольского центра культуры и искусств.

«Рояль не является собственностью города и был передан в долгосрочную аренду до 2039 года для организации филармонических и симфонических выступлений Московской государственной академической филармонии», — сказала начальник главного управления культуры Ирина Демидова.

В соответствии с договором, права третьих лиц, субаренда и передача в пользование исключены. Добавим, что концертный рояль Steinway & sons был передан Севастополю министерством культуры Российской федерации в сентябре 2014 года.

Кроме этого, севастопольская полиция заняла жесткую позицию в отношении запрета продажи пива при проведении массового мероприятия.

«Местом проведения мероприятия считается вся территория, которая имеется, и фуд-корты находятся в месте проведения мероприятия», — заявила заместитель начальника УМВД по Севастополю Оксана Кузнецова.

При этом она отметила, что «досмотр и режимная зона начинаются от входа, в любом случае получится, что в режимной зоне будет продаваться алкоголь — это неприемлемо».

Добавим, что в этом году ХХII Meждународное байк-шоу «Русский реактор» пройдет у горы Гасфорта 18−19 августа.

В программу включены показательные и спортивные соревнования: вейкборд, мотофристайл, мототриал, трюковая программа, бокс. В музыкальной части примут участие Вячеслав Бутусов, Владимир Кузьмин, Валерий Кипелов, группы «Дискотека Авария», «Черный кофе» и другие.