В Селигерский край – на поезде: тверской губернатор развивает туризм

Тверь, , 13:00 — REGNUM После празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского в Осташковском районе туроператоры Тверской области добавили в свои программы паломнические туры по региону. Об этом шла речь на совещании в правительстве региона под председательством Игоря Рудени, на котором подвели итоги состоявшихся торжеств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 4 августа.

«У Верхневолжья богатейшая история, колоссальное духовное и культурное наследие, природный и рекреационный потенциал. Организация крупных событий федерального масштаба должна быть правилом для нашего региона — это продвижение Тверской области на всероссийском уровне», — отметил Игорь Руденя.

В преддверии знаковой даты 350-летия обретения мощей Нила Столобенского Министерство туризма региона разработало паломнический туристический маршрут по Осташковскому району и путеводитель по нему.

Кроме того, был организован информационный тур для 20 областных туроператоров. В результате туристические компании добавили в свои предложения специальные туры в Нилову пустынь и Осташковский район с размещением в гостиницах, питанием, посещением музеев.

До конца года Минтуризма планирует провести ещё четыре информационных тура для туроператоров федерального уровня, в том числе работающих с иностранными туристами.

Глава региона уверен, что это направление туризма может развиваться и с использованием железнодорожного транспорта.

«Необходимо, чтобы в этой работы был больше задействован Осташков. До города проложена железнодорожная ветка, можно делать туристические маршруты в Селигерский край прямо из Москвы или Санкт-Петербурга на один или два дня. Область готова оказать поддержку», — сказал губернатор.

Глава региона поручил профильному Министерству проработать возможность расширения этого направления туристической деятельности.

Организация новых турмаршрутов по регионам стала одной из тем на заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в ЦФО 21 июля в Сергиевом Посаде, в котором принял участие Игорь Руденя.

Верхневолжье готово войти в новую федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма, сообщил журналистам после заседания глава региона. Один из предложенных к реализации проектов — «Путешествуй на «Ласточке». Он рассчитан на жителей столицы и Подмосковья, которые по специальному билету смогут добраться на электропоезде «Ласточка» до Твери, а также на автобусах до других туристических городов региона.