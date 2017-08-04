С книгами на выход: вместо старейшей библиотеки в Перми появится технопарк

Пермь, , 11:28 — REGNUM В Перми переселяют старейшую библиотеку (в 2011 году учреждение отметило 100-летний юбилей). Вместе с книжным фондом юношеская библиотека имени Льва Толстого должна освободить помещение до 1 сентября. На официальной странице в соцсети сотрудники просят о помощи:

«В августе Библиотека для молодежи (ул. 25 Октября, 64) переезжает в ДК Солдатова. Любой переезд — дело не простое, а библиотеке нужно упаковать 27 тысяч книг. Коллектив Библиотеки для молодежи будет рад помощи горожан в связывании фонда».

Как сообщает «Эхо Москвы в Перми», учреждение делит здание с «Парком научных развлечений». В мае на выездной сессии Петербургского экономического форума врио губернатора Пермского края Максим Решетников представил проект детского технопарка «Кванториум», который власти планируют реализовать в этом же здании. Как заявлял глава региона, в течение этого года здесь появится третий этаж, зона «Умная Пермь», на втором этаже разместятся медиатека, нейроквантум, дополненная реальность, лаборатория промышленного дизайна, продолжится развитие интерактивного музея, технозоны «Парк науки». Строительство ведется на условиях софинансирования: 10 млн рублей поступят из городского бюджета, 20 млн рублей вкладывает приборостроительная компания, оставшаяся сумма — из краевого и федерального бюджетов. Всего на реконструкцию будет потрачено около 66,5 млн рублей.

По словам сотрудницы учреждения, изначально проект реконструкции здания предполагал размещение в нем библиотеки, однако «город решил использовать муниципальное помещение по другому назначению».

«Наша библиотека, в принципе, старейшая библиотека в городе! Была основана в 1911 году. Правда, она находилась там, где сейчас дом спорта «Орленок». В 1979 году ее снесли, и «ППК» (Пермская научно-производственная приборостроительная компания, в чьем здании на втором этаже и располагалась юношеская библиотека) вместо той библиотеки построила вот это здание. Ну вот сейчас нашу библиотеку закрывают. Полностью!» — сказала библиотекарь Валентина Сидорова, сообщает телеканал «Рифей Пермь».

В администрации города утверждают, что условия нового места не будут уступать прежним, а посетители не ощутят неудобств, поскольку новое место находится недалеко. Между тем СМИ напомнили, что несколько лет назад в здании, откуда выселяют библиотеку, проведен качественный ремонт за бюджетные же деньги, поэтому заверения о равных условиях вызывают сомнения. Кроме того, встает вопрос: как вместить 27 тысяч изданий в стенах уже существующей библиотеки в ДК имени Солдатова?