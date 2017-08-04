Опасные гастроли Мэрилина Мэнсона: Лоза обещал «дать в морду»

Москва, , 10:19 — REGNUM Высказывание американского певца Мэрилина Мэнсона в адрес России может иметь для него печальные последствия, передает телеканал НТВ.

Выступая на концерте в Киеве, американец порадовал столичную украинскую публику популистским заявлением.

«Киев! Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать, как сучка!» — обратился он к украинцам.

Комментируя высказывание о том, что «Киев сделал с Россией», российский певец Юрий Лоза с сожалением отметил, что Мэнсон рискнул разразиться своей «смелой» речью уже после гастролей в Москве.

«Зачем сюда тащить негодяев и всякое отребье», — сказал он.

Лоза подчеркнул, что русофобам не место в России, а российский зритель может и не стерпеть.

«Вот я пришел на концерт, а он меня недоноском считает. Можно в морду дать!» — предупредил Лоза.

Отметим, что Мэнсон известен своим крайне эпатажным поведением. Начиная с имени Мэнсона, в котором «фигурирует» маньяк Чарльз Мэнсон, и самой внешности певца, и заканчивая его скандальными «аттракционами» на концертах.

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