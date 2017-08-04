«Императорские «чугу́нки»: в Петергофе представили историю железных дорог

Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM В Верхнем саду Государственного музея-заповедника «Петергоф» 4 августа открывается выставка «Императорские «чугу́нки», посвященная 180-летию железных дорог России и 160-летию открытия Петергофской железной дороги. Экспозиция знакомит с историей строительства первых «чугу́нок», соединивших столицу империи с пригородными царскими резиденциями.

Как сообщила пресс-служба музея-заповедника, на выставке можно познакомиться с устройством обычных и царских поездов Российской империи, с дорожным бытом и модой конца XIX — начала XX века. История Петергофской и других императорских железных дорог проиллюстрирована большим количеством редких документов, фотографий и рисунков, хранящихся в архивах и библиотеках. Стенды украшены специальными флагами, отражающими историю Министерства путей сообщения России за весь дореволюционный период.

Организаторами необычной выставки стали ГМЗ «Петергоф» и Петербургский государственный университет путей сообщения при участии Центрального музея железнодорожного транспорта РФ и ОАО «Российские железные дороги». Выставка проходит под эгидой VI Санкт-Петербургского международного культурного форума и будет доступна посетителям по 31 мая 2018 года.

Напомним, ключевую роль в том, что Россия стала в том числе великой железнодорожной державой, сыграл император Николай I. Благодаря его царственной воле были построены первые отечественные железные дороги — Царскосельская (1837) и Николаевская (1851), между Петербургом и Москвой. Следующей железной дорогой стала Петергофская дорога (1857), связавшая столицу с императорской резиденцией Петергоф. Начатая в трудные годы Крымской войны, она была завершена уже при Александре II.

О том, как строилась главная железная дорога России, Петербург — Москва, которой в 2016 году исполнилось 165 лет, и о том, как в России началось вообще всё, что сегодня называется транспортной инфраструктурой, читайте в статье «Дорога, с которой началась современная Россия» корреспондента ИА REGNUM в Санкт-Петербурге Карины Саввиной.