Группа Scooter выступит в Крыму вопреки угрозам Киева

Симферополь, , 08:48 — REGNUM Немецкая группа Scooter прилетела в Симферополь, чтобы выступить на фестивале ZBFest в Балаклаве, говорится в сообщении организаторов выступления.

Фронтмен группы Эйч Пи Бакстер заявил организаторам концерта и поклонникам, которые встречали его ночной рейс в аэропорту Симферополя, что полет прошел хорошо, а «завтра у меня концерт».

Примечательно, что на официальном сайте немецкой группы не указана страна выступления, а местом концерта 5 августа указана Balaklava.

Фестиваль в Балаклаве посвящен Международному дню шампанского, на нем также выступят Сергей Галанин и группа «СерьГа», Гарик Сукачев и «Бригада С», Сергей Шнуров и «Ленинград», Дима Билан.

Ожидается, что за два дня — 4 и 5 августа — фестиваль посетят 40 тыс. человек. Ранее о намерении «отговорить» группу Scooter от поездки в Крым заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Накануне концерта таблоид Bild написал, что участникам коллектива могут грозить санкции Киева: до восьми лет тюрьмы. Эта санкция маловероятна, пишет издание, однако группе наверняка запретят въезжать на Украину в течение трех лет.