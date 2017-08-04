«Замочную скважину Малахова не закроют»

Москва, , 07:26 — REGNUM Уход Андрея Малахова на телеканал «Россия» — это пиар. Не думаю, что руководство «Первого канала» совершит такой смелый поступок и отлучит от «Пусть говорят» Малахова, заявил корреспонденту ИА REGNUM политический комментатор Центрального телевидения, профессор политологии, аналитик, академик Международной академии телевидения и радио Николай Баранский.

«Просто упал интерес к этой передаче, и таким образом руководство «Первого канала» решило его поднять. На мой взгляд, это борьба за рейтинг», — высказал свое мнение эксперт.

«Может конфликт с продюсером этой передачи у Малахова и был, но главное, что у него нет конфликта с Эрнстом и Файфманом», — отметил Баранский.

«К моему сожалению, передача будет существовать. Потому что эффект замочной скважины и слуховой трубки в спальне у соседей — это всегда пользуется успехом, — пояснил он. — А нужно ли это аудитории?! Может быть и нужно, но какой части аудитории — вопрос».

«Эти телеметры Нильсона, которые в свое время породили рейтинги (изобретение США), они всё-таки всегда в угоду публике, но никогда не в угоду культурного роста публики», — подчеркнул Баранский.

«Таким образом, в настоящее время все слухи распускаются для поддержания рейтинга передачи «Пусть говорят», интерес к которой стал меньше», — резюмировал эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля ряд СМИ сообщили, что известный телеведущий Андрей Малахов переходит с «Первого канала» на ВГТРК. По одной из версий, уход ведущего вызван возвращением на «Первый канал» ранее работавшей здесь продюсера Натальи Никоновой.

Добавим, сам Малахов сейчас находится в отпуске в Баку: он ведет там фестиваль «Жара».

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