За два дня до вердикта: мэрия Казани назначила дату велоночи

Казань, , 05:11 — REGNUM

Стал известен маршрут и дата прохождения международного веломероприятия в Казани, вокруг которого разгорелся конфликт. Кроме того, обнародован победитель аукциона на его проведение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на протокол тендера.

По постановлению исполкома Казани мероприятие должно пройти в ночь с 5 на 6 августа. Но дата может быть снова перенесена, так как победитель торгов по организации велопрогулки был определён только 3 августа. Интересен тот факт, что на 7 августа антимонопольным органом назначено рассмотрение жалобы владельца товарного знака «Велоночь», ссылающегося на нарушение его исключительного права.

Победителем аукциона, инициированного МБУ «Комитет содействия развития туризма г. Казани» на проведение веломероприятия, стало ООО «Антей-Групп». Согласно ЕГРЮЛ, компания создана 13 октября 2014 года в Казани. Её учредитель — Мария Оленич. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из аукционной документации следует, что название мероприятия полностью идентично тому, что до этого проводились командой Сергея Никитина — «Казанская звездная велоночь». Аукцион прошёл 31 июля, заявки на него были поданы двумя участниками. По условиям контракта, победитель должен провести мероприятие с момента заключения контракта по 30 сентября 2017 года. Начальная цена лота была 1 865 000 рублей, но снизилась до 1 762 425 рублей.

В жалобе, которую антимонопольная служба Татарии рассмотрит 7 августа, владелец товарного знака «Велоночь» потребовал отменить электронный аукцион. Сергей Никитин указал, что не передавал своих исключительных прав на проведение мероприятия и товарный знак.

«Мы вынуждены отменить Казанскую Звездную Велоночь поскольку стандарт авторского мероприятия не может быть реализован в условиях несогласованных действий городских служб. Мы как могли оттягивали принятие этого решения, идя навстречу административным структурам и органам правопорядка, поскольку за четыре года успели полюбить этот город, поскольку разработали для вас интереснейший маршрут, записали суперрассказы. Мы очень хотели со всеми повидаться и вновь проехаться по летней Казани, но есть вещи, от которых зависит судьба проекта, а это — наша репутация, которую мы, как его создатели, обязаны отстаивать, даже если это идёт вразрез с нашими желаниями», — разместил на официальном сайте проекта обращение автор Сергей Никитин.

В комментариях казанским СМИ представители мэрии обосновали свой шаг с проведением аукциона по выбору организатора веломероприятия тем, что в этом году для него финансирование предусмотрено программой.

«В этом году велопрогулка была включена в городскую программу развития туризма, что позволило привлечь бюджетное финансирование по линии программы Visit Тatarstan. Закон таков, что деньги из казны должны идти через тендеры», — сообщает портал «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу исполкома Казани.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, международную «Велоночь» должна была пройти в столице Татарии с 10 на 11 июня. Но из-за того, что в Казани с 1 июня и по 12 июля действовали ограничения на проведение публичных мероприятий, экскурсию перенесли на август. Ограничения связаны с подготовкой и проведением матчей Кубка конфедераций FIFA 2017.

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Проект «Велоночь» стартовал в городах мира с 2007 года. В этот раз кроме Казани в России она была заявлена в Иркутске, Красноярске, Сергиевом Посаде и ещё ряде городов. Мероприятия намечались не в один день.

Участникам казанской велоэкскурсии в рамках прямой трансляции на «БИМ-Радио» должны были рассказать о романтиках-меценатах. «Велоночь» планировалась по улицам центральной части Казани, по микрорайонам Горки, Танкодром и должна была выйти на набережную озера Кабан.