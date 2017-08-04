В Китае издана 15-томная энциклопедия этнических групп Поднебесной

Пекин, , 04:48 — REGNUM В Китае издана первая энциклопедия всех 56 этнических групп, проживающих на территории КНР, сообщает 3 августа агентство «Синьхуа».

Пятнадцатитомная энциклопедия содержит 45 тыс. статей и 6,4 тыс. цветных изображений, посвященных истории, политике, военному дело, религии и обычаям этнических групп.

Согласно переписи населения 2010 года, ханьское этническое большинство в Китае составляет около 91% населения.

«Около одной тысячи исследователей приложили свои усилия к компиляции энциклопедии, которая началась 1997 год», — заявил главный редактор Ли Дэчжу.

Еще одни почетный редактор энциклопедии Фэй Сяотун, скончавшийся в 2005 году полагал, что книга откроет окно в мир понимания состава этнических групп Поднебесной.