Рига, , 17:03 — REGNUM Использование русских названий улиц вместо латышских по сути является продолжением советской оккупации Латвии, что угрожает независимости страны. Как сообщает портал Mixnews.lv, такое мнение выразили журналист Даце Кокаревича и лингвист Винета Пориня.

В свою очередь филолог, организатор тотального диктанта Александр Филей, заявил, что многие русскоязычные жители Латвии используют русские названия улиц или районов вместо латышских не потому, что отказываются принимать латышскую культурную среду, а потому, что к этим словам они привыкли с детства: «Подобные высказывания социолингвистов наводят нас на мысли не об оккупации Латвии, а о продолжении человеческой глупости и идеологической заштампованности. Такие заявления не красят человека, а свидетельствуют только о его невысоком интеллектуальном потенциале. Никакой угрозы независимости страны в использовании слов «Красная Двина» вместо «Sakrandaugava» быть не может».

По словам филолога, использование русских слов связано с простыми механизмами человеческой памяти: «Многие люди провели детство в интернациональной среде, когда русские распространяли свои названия, латыши — свои, а немцы — свои. Нет ничего предосудительного в том, что представители более зрелого поколения говорят «Задвинье», вместо «Pārdaugava». Эти названия ассоциируются у людей с золотым веком их молодости. Поэтому это естественно».

Филей также добавил, что разные варианты названий, наоборот, только обогащают культуру города: «Например, улица Валдемара раньше была Николаевским бульваром. Это своего рода культурный код, который несет в себе каждый уголок города. И такие вещи надо любить и лелеять. Ведь чем чаще люди будут в своем общении использовать такие пикантные нюансы, тем больше будет поводов для культурного обогащения. Не стоит себя ограничивать хуторскими рамками».