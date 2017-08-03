«Опера в Херсонесе»: два дня праздника классической музыки

Херсонес, Севастополь, , 16:55 — REGNUM Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» состоится 19 и 20 августа в Севастополе. Как сообщили в пресс-службе музыкального форума, участие в фестивале примут оперные звезды мировой величины. На концертах фестиваля организаторы ожидают не менее трех тысяч зрителей.

В первый день фестиваля состоится гала-концерт, в котором примут участие известные оперные артисты и молодые исполнители ведущих российских театров.

В числе заявленных участников — солисты Большого театра Агунда Кулаева и Владимир Маторин, лауреат международного конкурса Maria Callas Grand Prix Вероника Джиоева, ведущий солист московского театра «Новая Опера» Василий Ладюк, обладатель первой премии XV Международного конкурса имени Чайковского Алексей Татаринцев, а также итальянский оперный певец Валерио Згарджи.

В программу войдут арии из опер Чайковского «Евгений Онегин», Римского-Корсакова «Садко», «Снегурочка» и «Майская ночь», произведения Пуччини «Богема» и «Джанни Скикки», Бизе «Кармен», Россини «Севильский цирюльник».

«Древний город Херсонес Таврический является самым величественным археологическим памятником юга России, и мы признательны и гордимся тем, что именно наша площадка была выбрана для столь значимого фестиваля, как «Опера в Херсонесе». Когда-то здесь, в античном театре, прямо под открытым небом нашими предками давались спектакли, пелись гимны, проходили важные общественные события. Мы рады, что преемственность не утеряна, искусство и сегодня живет там, где и тысячелетия назад», — сказала директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова.

«Мы надеемся, что «Опера в Херсонесе» будет не просто музыкальным праздником для горожан и гостей города, но и ежегодным центром притяжения для ценителей оперного искусства со всего мира», — отметил организатор фестиваля, глава фонда «Новая Республика» Олег Беркович, добавив, что основной акцент будет сделан на русскую оперу — «эмоциональную и глубокую».