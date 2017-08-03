Уход Малахова с «Первого канала»: заявлений не писал

Москва, , 15:56 — REGNUM Никаких заявлений на увольнение с «Первого канала» телеведущий Андрей Малахов не писал, сообщили источники в Останкино.

Факт конфликта вокруг Малахова и его шоу «Пусть говорят» на телевидении не отрицают. Вызван он сменой продюсера программы.

«Конфликт был, но с политикой ни разу не связанный, а исключительно с приходом Натальи Никоновой и ее манерой руководства», — сказал источник.

Напомним, скандал вокруг возможного ухода Малахова с «Первого канала» продолжается с 31 июля. Малахов сейчас находится в отпуске в Баку: он ведет там фестиваль «Жара».

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По некоторым данным, «Первый канал» уже подыскивает Малахову замену. Также есть информация, что причиной конфликта между Малаховым и руководством «Первого канала» могло стать решение добавить в «Пусть говорят» больше политических тем.

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