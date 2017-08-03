Смоленские власти просят Минкульт помочь с реставрацией Крепостной стены

Смоленск, , 15:52 — REGNUM Смоленские власти направили в министерство культуры РФ заявку на выделение финансовой помощи для реставрации участков крепостной стены — главного исторического и архитектурного памятника Смоленска. Об этом 3 августа на брифинге рассказал начальник департамента по культуре и туризму Сергей Черняков.

Всего, привел данные руководитель департамента, в 2017 году регион направил в Минкульт РФ 28 заявок на сумму свыше 759 млн рублей. В случае принятия положительного решения — в об этом будет известно в первом квартале 2018 года — за счет средств федерального бюджета региональные власти планируют отреставрировать усадьбу Фленово, участки Крепостной стены (ее восточной части, башни Позднякова).

В 2013—2016 годах было подано 50 заявок на участие в федеральной целевой программе «Культура России» на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей. Удалось привлечь более 62 млн рублей на реставрацию церкви Сошествия Святого Духа в музее-усадьбе Фленово. В настоящее время работы находятся на стадии завершения. В сентябре церковь планируют открыть для туристов.

Смоленская крепостная стена является объектом культурного наследия федерального значения. Построена стена была в 1595—1602 годах в годы правления царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова — как оборонное сооружение. Всего стена составляла около 6,5 километра, однако до наших дней сохранилось небольшая часть памятника.

Реставрационные работы на территории крепости велись — так, к празднованию 1150-летия Смоленска (его отмечали в 2013 году) на эти цели было выделено около миллиарда рублей. Но этих денег оказалось недостаточно. В прошлом году общественники и СМИ сообщали о плачевном состоянии памятника, а губернатор Алексей Островский потребовал от местных властей хотя бы убрать там мусор, признав, что «смоленская крепостная стена и прилегающая к ней территория находятся в безобразном состоянии».

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