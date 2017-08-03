«Победа или Сибирь»: в Калининграде открыта панорама штурма Кёнигсберга

Калининград, , 15:48 — REGNUM В Калининграде сегодня, 3 августа, открылась новая трёхмерная панорама «Кёнигсберг — 45. Последний штурм». В экспозиции запечатлен момент боевых действий в центре немецкого города-крепости в апреле 1945 года.

«Это одна из тяжелых и трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны. Для нас важно вспоминать об этом подвиге не только в знаменательные даты — 9 апреля, 9 мая. Нужно не забывать об этом всегда и напоминать молодому поколению о том, какой ценой была завоевана наша земля, какое мужество и героизм проявили в те годы советские солдаты», — сказал на церемонии открытия панорамы врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Историческую достоверность новой панорамы отметил ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Кёнигсберга Иван Дмитриевич Тихонов.

«Взять с ходу этот город мы не смогли, так как изнурительные бои по Восточной Пруссии погубили очень много наших бойцов, — вспоминает ветеран. — Нам был приказ — идти в наступление, не сворачивать, не обращать внимания на убитых и раненых. Дом за домом, улицу за улицей мы завоевывали Кёнигсберг».

«Это была действительно крепость — 19 фортов опоясывали его, продолжил фронтовик. — Окопы, траншеи, минные поля, проволочные заграждения. Каждый дом был приспособлен к обороне. За четыре дня мы сокрушили такую неприступную крепость».

Созданием экспозиции занимались специалисты команды «Невский баталист» из Санкт-Петербурга под руководством Дмитрия Поштаренко, автора трехмерных панорам и диорам. Над трехмерной панорамой «Кёнигсберг-45. Последний штурм» трудились порядка 40 человек на протяжении двух с половиной месяцев.

Трехмерная панорама не имеет заграждений, эту функцию выполняет рельеф, а предметный ряд, находящийся в доступных с экскурсионного маршрута зонах, можно изучать на ощупь. Зритель оказывается непосредственно внутри события, становится прямым свидетелем остановленного момента. Дополненная музыкально-звуковым сопровождением, световыми приемами, воссозданная картина становится реалистичной, появляется ощущение присутствия.

Панорама открыта для посещения в Калининградском областном историко-художественном музее ежедневно с 10 до 18 часов, кроме понедельника. По поручению главы региона первое время вход на экспозицию для школьников будет бесплатным.