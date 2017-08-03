Автор пьесы о Гарри Поттере перепишет сценарий «Звездных войн»

Лос-Анджелес, США, , 15:46 — REGNUM Английский сценарист Джек Торн перепишет сценарий девятого эпизода киносаги «Звездные войны». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter

Джек Торн, который является автором пьесы по книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя», перепишет сценарий нового эпизода «Звездных войн» по приглашению американского режиссера Колина Треворроу.

Сообщается, что пока не ясно, насколько сильно будет изменен сценарий фильма. Ранее над сценарием работал сам Треворроу совместно со сценаристом Дереком Коннолли, известным по фильмам «Мир Юрского периода» и «Конг: Остров черепа».Отмечается, что продюсерам фильма и создателям сценария нужен «свежий взгляд».

Съемки девятого эпизода киносаги начнутся в январе 2018 года. Выход фильма в прокат ожидается 24 мая 2019 года. Фильм станет заключительным в третьей трилогии «Звездных войн».

Напомним, Колин Треворроу является режиссером таких фильмов, как «Безопасность не гарантируется» и «Мир Юрского периода».

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