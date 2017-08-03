Вышел трейлер нового фильма Анджелины Джоли

Лос-Анджелес, США, , 15:18 — REGNUM В сети появился трейлер фильма Анджелины Джоли, который называется «Сначала они убили моего отца». Видео на сайте YouTube.

Фильм Анджелины Джоли посвящен камбоджийской писательнице, которая в детстве пережила режиме «красных кхмеров» и сейчас делится своими воспоминаниями.

Лунг Анг, ставшая известной правозащитницей, говорит о том, что для Камбоджи этот фильм очень важен, поскольку впервые затрагивает один из важнейших периодов истории страны снят на кхмерском языке.

Джоли познакомилась с Лунг Анг в 2002 году во время своей гуманитарной миссии в Камбоджу. Позже ей пришла мысль снять фильм по книге камбоджийской правозащитницы.

Картину уже показали в Камбодже. Кроме того, фильм должен принять участие в кинофестивале в Торонто.

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