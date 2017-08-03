Сергей Бодров-младший выбран символом кинофестиваля «Окно в Европу»

Выборг, Ленинградская область, , 15:14 — REGNUM Актер Сергей Бодров-младший выбран символом XXV кинофестиваля «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 6 по 12 августа. Об этом на пресс-конференции сообщила программный директор фестиваля Алиса Струкова.

По словам Струковой, Бодров является символом того времени, когда зародился фестиваль — середина 90-х годов ХХ века. Организаторы ожидают, что в фестивале будут участвовать около 700 представителей России, а также участники из Прибалтики, Бразилии и Грузии.

«У нас насыщенная программа: только на отборочную комиссию пришло более 200 заявок. Мы выбрали лучшее. В основном это кинематографисты из Москвы и Санкт-Петербурга, но есть и представители уральского кинематографа, участники из Красноярска», — сказала Струкова.

В программе фестиваля будет представлено около 130 фильмов различных жанров. Около 90% показов в рамках мероприятия будут премьерными.

По словам генерального продюсера фестиваля Геворга Нерсисяна, Сергей Бодров-младший является единственной серьезной звездой российского кино.

Напомним, Сергей Бодров-младший известен российскому зрителю, прежде всего, по фильмам «Брат» и «Брат-2». Он погиб в сентябре 2002 года при сходе ледника Колка в Кармадонское ущелье, когда снимал свой фильм «Связной».

Кинофестиваль «Окно в Европу» ежегодно проходит в Выборге Ленинградской области с 1993 года. В рамках фестиваля демонстрируются игровые полнометражные, а также документальные и анимационные фильмы.

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