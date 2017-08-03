В Подмосковье откроется первый онлайн-кинотеатр

Химки, Московская область, , 14:20 — REGNUM В подмосковном городе Химки 3 августа откроется первый кинотеатр на открытом воздухе (open air), сообщается на сайте областного правительства.

Посетить онлайн-кинотеатр на открытом воздухе смогут бесплатно все желающие.

«В парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках 3 августа заработает первый онлайн-кинотеатр на открытом воздухе. Жителям и гостям города с четверга по воскресенье будет предложено несколько бесплатных онлайн-киносеансов», — говорится в официальном сообщении.

Кинотеатры open air подразумевают бесплатные показы в режиме реального времени через интернет. С 10 августа онлайн-кинотеатры под открытым небом будут принимать посетителей в Люберцах, Коломне, Королеве и Подольске.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в 40 муниципальных парках культуры и отдыха Московской области проводится акция «Летний кинотеатр». В рамках акции показывают бесплатные кинофильмы под открытым небом.

Добавим, летние кинотеатры пользуются успехом у жителей Подмосковья. Так, киноленты и творческие встречи с артистами на площадках «Летнего кинотеатра» с начала 2017 года посетили около 40 тыс. зрителей.

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