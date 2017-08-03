Мэнсон оскорбил Москву на концерте в Киеве

Киев, , 13:25 — REGNUM Известный рок-певец Мэрилин Мэнсон, прославившийся в конце 1990-х и начале 2000-х годов своими антирелигиозными и откровенно эпатажными песнями, сделал в Киеве политическое заявление.

Выступая во Дворце спорте со своим шоу в поддержку нового альбома, Мэнсон между песнями заявил, что «не хочет быть политизированным, но «вы заставили Москву визжать как с… чку!».

Причем накануне Мэнсон дал концерт в Москве на сцене клуба Stadium Live.

Российские города постоянно находятся в гастрольном графике артиста: и в Москве, и в Санкт-Петербурге Мэнсон выступает в ходе каждого своего тура.

Предыдущий концерт рок-артиста прошел в Москве в 2014 году.