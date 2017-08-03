Ксении Собчак доверят «Фабрику звезд»

Москва, , 13:12 — REGNUM Новой ведущей программы «Фабрика звезд» станет телеведущая Ксения Собчак, сообщает паблик Super в Instagram.

«Ксения Собчак станет ведущей новой «Фабрики звезд» на «Муз-ТВ». В распоряжении SUPER оказалось видео переговоров генерального директора телеканала «Муз-ТВ» Армана Давлетярова и телеведущей Ксении Собчак», — говорится в комментарии.

Отмечается, что на это место также претендовала телеведущаяи победительница четвертой «Фабрики звезд»

Никакой информации о сумме гонорара Собчак нет: пока окончательной договоренности нет.

Отметим, что кастинг для участия в новой «Фабрике звезд» на «Муз-ТВ» проводится в 15 мая по 10 августа 2017 года. 10 августа в театре танца Аллы Духовой TODES состоится встреча всех претендентов на участие в проекте.

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