Россия «феномен глобального масштаба» в лицах и формах

Москва, , 12:22 — REGNUM 17 июля Федеральное агентство по делам национальностей России запустило первый международный фотоконкурс «Русская цивилизация». На участие уже подали заявки более 600 фотографов из 15 стран мира, среди которых Россия, Украина, Германия, Катар, Австралия и др. Конкурс продлится до 2 сентября.

Целью фотоконкурса является гармонизация межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России путем привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры.

Оценивать работы участников будет жюри, председателем которого стал руководитель ФАДН Игорь Баринов. В состав жюри вошли художник-модельер Екатерина Рождественская, актриса Ирина Безрукова, фотограф Антон Ланге, телеведущие Пьер Броше и Михаил Кожухов, фотограф Максим Мармур и др.

«Русская цивилизация — это взаимопереплетение культур многонационального народа, говорящего и думающего на русском языке. Это уникальный феномен глобального масштаба, увидеть и передать который поможет мастерство участников конкурса», — говорит Игорь Баринов.

Путем голосования жюри отбирает лучшие работы, опираясь на такие критерии, как оригинальность идеи фотографии, ее художественный уровень и содержание, мастерство участника и соответствие фотографии требованиям конкурса и номинации.

«Любой фотограф — человек любопытный, — рассказывает Максим Мармур, — Я по роду своей деятельности много путешествую по Российской Федерации, только в прошлом году посетил 37 регионов. И понимаю, что чем больше путешествую, тем больше ужасаюсь глубине своего незнания страны, в которой вырос и живу. Самобытных мест по России огромное множество».

Конкурс проводится по номинациям «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура» и «Народное творчество». Наибольшей популярностью среди участников пользуется номинация «Уникальная природа». В ней зарегистрировано более 500 работ. В номинации «Народное творчество» на данный момент наименьшее количество конкурсных снимков — около 70.

«Доступность цифровой техники дает возможность каждому зваться фотографом, — прокомментировал Михаил Кожухов. — Но это иллюзия. Фотограф — как художник. Он видит так, как не видят другие».

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Церемония награждения победителей состоится 19 сентября 2017 года. Работы победителей будут представлены на лучших площадках Москвы.

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