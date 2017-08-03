Вокруг международной «Велоночи» в Казани разгорелся скандал

Казань, , 09:52 — REGNUM Антимонопольная служба Татарии 7 августа рассмотрит жалобу владельца товарного знака «Велоночь». В ней он потребовал отменить электронный аукцион, инициированный МБУ «Комитет содействия развития туризма г. Казани» на проведение веломероприятия. В жалобе сказано, что автор не передавал своих исключительных прав на проведение мероприятия и товарный знак, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УФАС по РТ.

«Мы вынуждены отменить Казанскую Звездную Велоночь поскольку стандарт авторского мероприятия не может быть реализован в условиях несогласованных действий городских служб. Мы как могли оттягивали принятие этого решения, идя навстречу административным структурам и органам правопорядка, поскольку за четыре года успели полюбить этот город, поскольку разработали для вас интереснейший маршрут, записали суперрассказы. Мы очень хотели со всеми повидаться и вновь проехаться по летней Казани, но есть вещи, от которых зависит судьба проекта, а это — наша репутация, которую мы, как его создатели, обязаны отстаивать, даже если это идёт вразрез с нашими желаниями», — разместил на официальном сайте проекта обращение автор Сергей Никитин.

В комментариях казанским СМИ представители мэрии обосновали свой шаг с проведением аукциона по выбору организатора веломероприятия тем, что в этом году для него финансирование предусмотрено программой.

«В этом году велопрогулка была включена в городскую программу развития туризма, что позволило привлечь бюджетное финансирование по линии программы Visit Тatarstan. Закон таков, что деньги из казны должны идти через тендеры», — сообщает портал «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу исполкома Казани.

Из аукционной документации следует, что название мероприятия полностью идентично тому, что до этого проводились командой Сергея Никитина — «Казанская звездная велоночь». Аукцион прошёл 31июля, заявки на него были поданы двумя участниками. Победитель пока не оглашён. По условиям контракта, он должен провести мероприятие с момента заключения контракта по 30 сентября 2017 года. Начальная цена лота была 1 865 000 рублей, но снизилась до 1 762 425 рублей.

Напомним, ещё в середине июня в пресс-службе «Велоночи» ИА REGNUM сообщили, что единственная летняя велоэкскурсия в Казани пройдёт 5 августа, а сообщения о других веломероприятиях со схожими целями организаторы акции просят с ними не связывать.

«Никаких других экскурсий мы в Казани не планируем. Это происки конкурентов», — заявили тогда в пресс-службе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, международную «Велоночь» должна была пройти в столице Татарии с 10 на 11 июня. Но из-за того, что в Казани с 1 июня и по 12 июля действовали ограничения на проведение публичных мероприятий, экскурсию перенесли на август. Ограничения связаны с подготовкой и проведением матчей Кубка конфедераций FIFA 2017.

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Проект «Велоночь» стартовал в городах мира с 2007 года. В этот раз кроме Казани в России она была заявлена в Иркутске, Красноярске, Сергиевом Посаде и ещё ряде городов. Мероприятия намечались не в один день.

Участникам казанской велоэкскурсии в рамках прямой трансляции на «БИМ-Радио» должны были рассказать о романтиках-меценатах. «Велоночь» планировалась по улицам центральной части Казани, по микрорайонам Горки, Танкодром и должна была выйти на набережную озера Кабан.