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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Алиса Селецкая

Культура

Мансарда «Четверть часа о высоком» — Авторское радио Дмитрия Тёткина утром четверга

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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Алиса Селецкая
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мансарда

Дмитрий Тёткин, 3 августа 2017, 08:30 — REGNUM  

Передача XXXX, где в гостях очаровательная Алиса Селецкая, которая рассказывает сбивчиво, но живо о своём новом спектакле, понимании режиссуры, Лорки, жизни и других интересностей. А также косвенно рассказывает о сложном, но уникальном образовательном проекте, в котором участвует. Как обычно, главное фактура и характер гостя.

Всё остальное в вечном процессе творчества. Ведущий, как обычно, говорит глупости и умничает.

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Владимир Малинка

regnum author Дмитрий Тёткин
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Мансарда «Четверть часа о высоком»