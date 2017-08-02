Врио главы Мордовии поддержал инициативу Васильевой о шахматах в школах

Саранск, , 20:01 — REGNUM Врио главы Мордовии Владимир Волков поддерживает инициативу министра образования и науки России Ольги Васильевой о введении в школах бесплатных занятий шахматами. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Волков поручил республиканским министерствам спорта и образования внедрить новые образовательные модули. Об этом он, в частности, говорил, в послании Госсобранию региона.

«Нам нужно сосредоточиться на подготовке тренеров-преподавателей и популяризации этой замечательной игры. Шахматы имеют в нашей республике хорошие традиции. Когда я встречался со многими людьми, которые профессионально занимаются вопросами развития детей, чаще всего они предлагали возродить именно этот вид. Это не только спорт, но еще и соответствующая интеллектуальная подготовка наших ребят», — отметил руководитель республики.

По данным региональных министерства образования и министерства спорта сегодня практически во всех муниципальных образованиях республики созданы или возрождены шахматные клубы, проводится чемпионат и первенство Мордовии по шахматам.

С 1 сентября во всех крупных и средних школах республики планируется открыть спецкурсы или кружки по шахматам. Сейчас идет подготовка наставников, которые будут вести эти занятия. Более того, некоторые муниципальные районы вышли с инициативой организовать занятия шахматами в дошкольных учреждениях.

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Напомним, в Минобрнауки РФ состоялась встреча главы ведомства Ольги Васильевой с президентом Международной Шахматной Федерации (ФИДЕ) Кирсаном Илюмжиновым. Министр заявила, что изучение шахмат в школе должно стать обязательным, но внеурочно, на факультативах, и с необходимой методической поддержкой для педагогов.

Илюмжинов, в свою очередь, сообщил об опыте внедрения образовательных программ по шахматам в школах в разных странах мира.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект по введению шахмат в школах, как учебной дисциплины, уже успешно реализуется в ряде российских регионов. Инициатива внедрения данного урока, как части обязательного начального школьного образования или дополнительного, поддержана правительствами и министерствами образования Ростовской, Московской, Псковской областей, республики Калмыкия, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

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Реализация данной инициативы в указанных субъектах не требует дополнительного финансирования из федерального бюджета, а результатом стало повышение успеваемости учащихся в точных науках на 25%.