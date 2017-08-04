Ольга Кабо: «Никогда в жизни не предавала профессию»

Ярославль, , 04:14 — REGNUM Ольга Кабо и певица Нина Шацкая показали на фестивале «В кругу семьи» свой новый литературный спектакль «Пятое время года… Любовь». Заглавием стала ахматовская строчка, а содержанием — прекрасные стихи и музыка. Это уже третий спектакль актрисы в соавторстве с Ниной Шацкой — первые два были посвящены творчеству Ахматовой и Цветаевой. Творческий дуэт спаяла любовь к поэзии, вслед за ощущением духовного родства возникло желание работать вместе.

В интервью с постоянным авторомкиноведом Аленой Сычевой актриса поделилась своим «кредо»: в наш бездуховный век именно классическая русская литература может дать человеку ответы на главные вопросы. Наряду с театральными постановками актриса отдает дань и кино — прежде всего некоммерческому, несущему светлые чувства.

На фестивале в лагере «Орленок» детское жюри присудило Ольге Кабо приз за лучшую женскую роль в фильмах по мотивам алтайских легенд. Проект был несовершенным, на взгляд профессионала, авторам не хватало средств и опыта, но дети смотрят другими глазами, они оценили искренность. А вот сценарии телесериалов редко вызывают у актрисы желание войти в рассказанную историю, стать ее героиней. Отсутствие достойных драматических киноролей с лихвой компенсирует работа в театре, там Ольга черпает свою творческую энергию. Другой источник сил и вдохновения — семья и дети.

Ольга Кабо — по натуре боец, она не умеет сидеть на месте. Кроме актерской профессии, у нее есть диплом искусствоведа и каскадерская подготовка. До сих пор ее любимое хобби — верховая езда, а к исполнению исторических ролей Ольга готовится, изучая живопись и гравюру того времени.

Узнайте больше о творчестве и жизни актрисы из интервью: Ольга Кабо: «Все мои желания реализовывались»

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