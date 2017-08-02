«Шахматы в школах – то, что доктор прописал»

Москва, , 16:54 — REGNUM Возможное введение факультатива по шахматам в школах может стать одним из шагов, способствующих развитию логики, моторики, коммуникации, социализации, формированию логического мышления в условиях развития Цифровой экономики в России. Вузы заинтересованы в том, чтобы количество абитуриентов с высоким интеллектуальным потенциалом увеличивалось, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры Государственного-муниципального управления РЭУ им. Плеханова Леонид Жигун.

«Возрастающий уровень подготовки абитуриентов требует не только усиления по основным дисциплинам, но и развития различных soft skills. Академическое сообщество неустанно борется за повышение аналитического мышления у современных выпускников. К сожалению, современные технологии не всегда играют на руку молодежи и у приходящих в вуз выпускников развиты навыки получения знаний в основном синтетического уровня: вижу, ощущаю, делаю, слушаю, играю, развлекаюсь. В этом случае, как только для получения знаний необходимо применение критического осмысления на основе анализа это может вызывать затруднение. И что уж совсем недопустимо в наш век коммуникаций — снижены навыки коммуникативного общения по передаче знаний», — сказал Жигун.

«Безусловно, будучи ранее преподавателем, министр образования не понаслышке знает о стратегическом мышления в современном мире. В этом смысле шахматы — то, что доктор прописал — аналитический разбор партий с квалифицированным наставником позволяет поднимать стратегическое мышление выше интуитивного уровня. Следовательно, такой человек сможет донести смысл стратегий до партнеров», — считает эксперт.

«Развитие аналитического мышления в школьном возрасте, которое необходимо не только в вузе, но и на рынке труда, происходит, в первую очередь, при написании текстов рукой, их чтении вслух и молча. Затем необходимо развитие навыков получения и передачи знания посредством выстраивания коммуникации с учителем, классом в целом и его отдельными учениками. Во многом этому способствуют уроки литературы. Такое построение коммуникации развивает навыки коллективного получения и обмена знаниями, без которых невозможна работа в производственных коллективах на рынке труда. Также неоспоримо и то, что активному развитию аналитического мышления школьников способствует освоение математических дисциплин», — пояснил Жигун.

«Если посмотреть на образовательный процесс школ, то все из сказанного применяется. Проблема в том, что акцент в школах сделан на получении знаний синтетического уровня: вижу, ощущаю, делаю, слушаю, играю, развлекаюсь, так как таким способом они проще усваивается, но объяснить их без развитого аналитического мышления невозможно. Необходимые технологи для развития аналитического мышления в школах имеются и в дополнительных вливаниях финансовых средств, по моему мнению, не нуждаются. В этом арсенале применение обучения игры в шахматы, лишь фрагмент общего пазла в средствах развития навыков мышления современного человека. В жизни эффект зависит не от самого средства, а от того, как им будут пользоваться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в каждой российской школе появятся факультативы по шахматам. Такая договорённость достигнута в ходе встречи министра образования и науки РФ Ольги Васильевой с президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсаном Илюмжиновым, состоявшейся ещё в июле 2017 года.

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