Что связывает импрессионизм с олимпийскими наградами?

Москва, , 20:37 — REGNUM 19 августа в Музее русского импрессионизма пройдет публичная беседа с олимпийской чемпионкой Маргаритой Мамун. Мероприятие будет организовано в рамках проекта #notjustmuseum, включающего в себя нестандартные музейные события.

«Музеи давно перестали быть лишь вместилищем картин. Сегодня музей — это место, куда приходят за вдохновением люди широкого спектра интересов: от искусства до спорта, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM Юлия Минц, PR-директор Музея русского импрессионизма. — Для нас проект #notjustmuseum — это логичная ступень развития музейной программы, на которой мы можем экспериментировать с форматом, сюжетом и героем события. Этим проектом мы расширяем привычные границы и привносим нечто новое в городскую жизнь.

Поиски первого спикера привели к Маргарите Мамун. Прозванная бенгальской тигрицей, она относится к тому роду спортсменок, которые объединяют в себе сильный волевой характер и чувственную женственность. Своим примером она доказывает, что в человеке может гармонично сочетаться несколько стремлений. Поэтому мы решили, что Маргарита как никто подходит на роль первого спикера.

В дальнейшем мы планируем пригласить спикеров из мира балета, театра, кино. Но пока не готовы раскрывать все карты, пусть это останется секретом».

Маргарита Мамун проведет полуторачасовой мастер-класс на фоне мультимедийной инсталляции «Дышащее полотно». В ходе беседы она расскажет, как сохранить внутреннюю гармонию и всегда оставаться в тонусе. Второй частью мастер-класса станет функциональная тренировка.

Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике семикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы. Была официально прозвана «бенгальской тигрицей» благодаря восточным корням.

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