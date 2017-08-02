Вал Новгородского кремля треснул

Великий Новгород, , 16:25 — REGNUM Земляной вал у Новгородского кремля просел в результате ливней — у подножия крепостной стены образовалась трещина длиной около 30 метров, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Между Воскресенской аркой и Златоустовской башней кремля грунт просел примерно на полметра.

В пресс-службе Новгородского государственного объединённого музея-заповедника сообщили, что ситуация под контролем. Предварительные результаты обследования показали, что просел техногенный слой вала — строительный мусор, который накопился за столетия существования сооружения и который, по всей видимости, был не очень хорошо уплотнён.

Проседание этого слоя произошло в результате обильных осадков нынешнего лета, но на сохранность самой глиняной конструкции вала, как уверяют в музее, происшедшее не повлияет.

«Конечно, мы не можем утверждать, что в связи с дождливым летом не будет в дальнейшем никакого сползания грунта, но, как только позволят погодные условия, наши специалисты заполнят образовавшуюся трещину глиной, уплотнят, положат сетку и засадят травой», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Новгородского музея-заповедника Маргарита Болдова.

Она отметила, что в 2016 году в ходе реставрационных работ на крепостной стене Новгородского кремля со стороны реки Волхов были проведены работы в том числе и по укреплению грунта вала, и там нынешним дождливым летом нет подобных проседаний.

Напомним, Новгородский детинец (кремль) — памятник архитектуры федерального значения, как часть исторического центра Великого Новгорода входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Первое летописное упоминание о Новгородском детинце относится к 1044 году.

Напомним также, что в ночь на 30 июля в Великом Новгороде выпало 116,1 мм осадков — при среднемесячной норме в 71 мм. Дождливая погода в регионе продолжается.