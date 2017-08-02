Соцсеть «Вконтакте» поддержит фильм «Матильда» Алексея Учителя

Москва, , 15:27 — REGNUM Компания «Вконтакте» решила оказать информационную поддержку фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя, такое решение было принято руководством компании после того, как её представители посетили закрытый показ картины, об этом 2 августа сообщила пресс-служба компании.

В разосланном в СМИ пресс-релизе компания сообщает, что, поскольку вокруг этой картины разгорелась бурная дискуссия, то она считает своим долгом довести до своих пользователей объективную информацию о фильме. По мнению руководства, это позволит людям составить собственное мнение и принять самостоятельное решение по поводу необходимости его просмотра.

Напомним, художественный фильм Алексея Учителя «Матильда» посвящен истории отношений последнего русского царя Николая II и известной в то время балерины Матильды Кшесинской.

Яростным противником выхода картины является депутат Государственной думы Наталья Поклонская, известная своим трепетным отношением к фигуре Николая II. Депутат на протяжении нескольких месяцев выступает против того, чтобы фильм выходил на российские экраны.

21 июля 2017 года Поклонская заявила на своей странице в социальной сети Facebook о том, что она направила в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и Министерство культуры РФ обращение против выхода картины.

По словам Поклонской, этот документ подписан 37 депутатами Госдумы и 100 тысячами российских граждан. Депутат считает, что фильм Алексея Учителя, премьера которого запланирована на 26 октября 2017 года, оскорбляет чувства верующих.