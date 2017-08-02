В Ярославле прошли одиночные пикеты против новых ограждений с гербами

Ярославль, , 15:06 — REGNUM В Ярославле прошли два одиночных пикета против новых ограждений в зоне ЮНЕСКО. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Градозащитница Ольга Мазанова и депутат Кузнечихинского сельского поселения Евгения Овод на Советской площади устроили одиночные пикеты против заборов с гербами города, которые устанавливают в центре Ярославля. Они возложили к забору цветы, в знак, по их мнению, сходства нового элемента благоустройства с могильными оградами.

Дизайн пешеходного ограждения специально разработан для зоны ЮНЕСКО и использует в своем оформлении герб Ярославля. В мэрии считают, что стальные ограждения проще в эксплуатации, их легче ремонтировать. Решение об установке именно такого ограждения принято градостроительным советом Ярославля, в состав которого входят известные ярославские архитекторы, эксперты, депутаты, общественники.

«Говорят, что это решение принято членами градостроительного совета и одобрено департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Покажите протоколы этого совета, кто одобрил? Посмотрите как сделаны эти решетки. Черные заборы частично покрасили под золото. Это мало того, что дешёвка, но сделано и неаккуратно — тяп-ляп. С одной стороны покрашено, с другой — нет. Окрашено неравномерно», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.

Правление ярославского отделения Союза архитекторов сейчас готовит обращение к властям с требованием либо оставить старые красные ограждения, либо делать ограждение по фотографиям старых, дореволюционных заборов. Так же градозащитники хотят услышать оправдание мэрии города, которая обещала не ставить на каждой секции ограждения гербы города. На Советской площади, где ограждения уже установлены, гербы есть в каждой секции.

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