В Омске нашли готового к бою древнего воина

Омск, , 14:49 — REGNUM Омские археологи при проведении реставрационных работ одного из городских зданий обнаружили в траншее теплотрассы древние захоронения, возраст которых оценивается почти в 3 тыс. лет, об этом 2 августа сообщила пресс-служба министерства культуры Омской области.

Сообщается, что в пяти захоронениях человеческие останки сохранились полностью или частично. В одной из могил обнаружили древнего воина, захороненного в боевом снаряжении.

Реставрированное здание было расположено по адресу: улица Музейная д. 4, оно принадлежит страховому обществу. Строение было возведено в 1912 году, специалисты сообщают, что древние могилы были повреждены еще при его постройке, впоследствии они также подверглись разрушению из-за более поздних ремонтных работ.

Археолог Максим Грачев отмечает, что находка хорошо сохранившейся могилы с воином стала для ученых приятной неожиданностью, в ней помимо его останков они обнаружили оружие, украшения и иные предметы, выполненные из бронзы.

Специалист сообщил, что находки относятся к этапу перехода от бронзового века к железному, это означает, что они были изготовлены 27 или 29 столетий назад. Ученым представляется интересным способ захоронения воина — он был уложен в могилу как бы готовым к схватке, в его руках находится кинжал и нож, а рядом с телом лежит топор-кельт.

Представители министерства культуры Омской области пояснили, что поскольку на этой территории первые археологические находки были сделаны еще в начале XX века, то министерство установило археологический надзор за реставрационными работами здания, которые были начаты в 2015 году.

«Строительная компания с пониманием и полной ответственностью относится к исполнению требований по охране культурного наследия и всячески содействует работе специалистов», — сообщил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Напомним, в 2016 году Омск праздновал 300-летие, в связи с подготовкой к знаменательной дате проводились масштабные работы по благоустройству города и реконструкции зданий. В ходе этих работ археологи сделали ряд открытий, древние захоронения были обнаружены в Омской крепости, на улицах Музейная и Партизанская, а также недалеко от Никольского казачьего собора.