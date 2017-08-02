Вышел первый тизер-ролик триллера «Мама!» с Дженнифер Лоуренс

Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Кинокомпания Paramount Pictures выпустила первый тизер-ролик драматического триллера «Мама!» (Mother!), главные роли в котором исполнили Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем, видео было опубликовано 1 августа на Youtube-канале Horror Addict.

Режиссером картины выступил Даррен Аронофски, известно, что Дженнифер Лоуренс отказалась сниматься в фильме «Проект «Рози» ради того, чтобы принять участие в этом его проекте.

О сюжете фильма пока мало что известно кроме того, что он будет рассказывать об отношениях пары, которые будут проверены на крепость вторжением незваных гостей.

Тизер-ролик, длящийся 29 секунд, не сообщает какой-то особо новой информации, в большей части видео показано, как Джениффер Лоуренс спускается по лестнице дома, оглядывается и в итоге решает открыть входную дверь.

Происходящее в кадре сопровождается пугающим аудиорядом, ближе к концу зрители могут видеть несколько острых моментов фильма, а завершается ролик показом надписи «Mother!».

В фильме также снялись Эд Харрис и Мишель Пфайффер. Мировая премьера фильма запланирована на 13 сентября 2017 года, в России на большие экраны картина выйдет 14 сентября.

Напомним, последним фильмом, в котором снялась Дженнифер Лоуренс стала фантастическая мелодрама «Пассажиры» (Passengers), вышедшая в декабре 2016 года. Партнером Лоуренс по фильму стал Крис Прэтт. Сюжет картины рассказывал о событиях на космическом корабле, перевозящем людей для основания колонии на одной из планет.