Зоя Емельянова, , 10:55 — REGNUM

В Орловской области предложено создать государственную историко-культурную экспертизу. Как сообщается в официальном пресс-релизе правительства региона, поручение решить этот вопрос 31 июля дал губернатор Вадим Потомский.

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С просьбой о создании такой экспертизы обратился начальник областного управления по госохране объектов культурного наследия Сергей Семиделихин.

«Проведение историко-культурной экспертизы при проектировании нефте‑ и газопроводов, автодорог, а также жилищного и хозяйственного строительства необходимо в целях предотвращения нанесения непоправимого ущерба памятникам археологии Орловщины. Соответствующие нормы закреплены федеральным и региональным законодательством. Серьезным препятствием для полноценного выполнения мероприятий по охране объектов культурного наследия на территории нашей области в настоящее время является отсутствие специализированного областного учреждения в указанной сфере. Это затрудняет не только разработку, но и проведение полноценной экспертизы проектной документации, историко-культурной экспертизы», — говорится в пресс-релизе облправительства.

Глава региона поручил проработать вопрос создания научно-производственного центра по историко-культурному наследию на базе КУ ОО «Орелгосзаказчик» или областного управления по госохране объектов культурного наследия. Другим вариантом может стать создание такого центра в рамках государственно-частного партнерства.

Интересно, что вопрос о создании подобного экспертного центра в Орловской области возник именно сейчас, после целой серии крупных скандалов вокруг уничтожения объектов культурного наследия с разрешения и ведома городских и областных чиновников, в том числе — собственно управления по госохране объектов культурного наследия.

Одним из таких скандалов стал, например, снос здания по улице Гостиная, 1, согласованный с начальником областного Управления по госохране объектов культурного наследия Сергеем Семиделихиным. Несмотря на протесты градозащитников и даже правоохранительных органов, историческое здание, переданное ранее предпринимателю для реставрации, но за 10 лет даже не законсервированное, было снесено. На месте дома теперь обещают построить «точно такое же» здание и объявить уже его памятником.

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Последний громкий скандал — «реставрация» дома-музея Лескова, в рамках подготовки региона к празднованию 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева. Градозащитники обнаружили, что старинные ступени у дома снесли и заменили бетонными порожками. В музее тогда оправдывались, что, мол, общественники видели только подготовительный этап работ, а после этого дом обнесли забором — чтобы скрыть от любопытных глаз.

Эксперты, опрошенные ИА REGNUM, выразили сомнение в необходимости создания такого центра, пояснив, что для сохранения культурного наследия областной власти, в том числе чиновникам из управления госохраны следует лишь соблюдать уже существующие законы, а новая структура — это лишь «уловка» со стороны областных пиарщиков.

Член союза дизайнеров России, координатор общественной группы «Граждане Орла» Виктор Панков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что у идеи создания экспертного центра нет никакого будущего.

«Экспертами в вопросе охраны памятников могут выступать только специалисты, лицензированные Минкультуры РФ. У нас в Орле экспертов по недвижимым памятникам нет. Просто так значок за то, что ты бывший ВООПИКовец, тебе не дадут. Но нам и не нужен такой центр. Нужно просто соблюдать существующие законы. Законодательство у нас достаточно хорошее, плохи только те, кто его игнорирует. Вот и вся проблема», — уверен Виктор Панков.

«Памятник на Гостиной, 1, пал жертвой именно полного игнорирования закона, — продолжает градозащитник. — Сначала создали проект, который назвали проектом «воссоздания» дома. И проект этот они разбили на два этапа: сначала уничтожение существующего, а потом строительство нового дома. Уж конечно, это никакое не воссоздание памятника. Но они это проделали. И вот ради этого они уже однажды создали новую структуру: управление по госохране памятников. И он (руководитель управления — прим. ИА REGNUM ) подписал проект, который до этого отказались подписать два разных, сменивших друг друга, начальника управления культуры, которые, видимо, понимали, что это уголовщина, и не верили обещаниям прикрыть».

«Я отношусь к этой новой структуре как к уловке, это хорошая выдумка, верный ход с точки зрения пиар-технологии. Потому что ответить, что реально происходит с памятниками, никто из чиновников не может», — считает Виктор Панков.

Координатор общественной группы «Граждане Орла» Вадим Невров провел параллель между отказом орловских чиновников, в том числе губернатора и руководителя управления по госохране памятников, в участии заседания клуба WTF, которое состоялось на прошлой неделе, и созданием новой экспертной структуры.

«26 июля мы не добились никакого ответа от областной власти, зато в понедельник было объявлено, что господин Потомский решил создать центр по экспертизе культурного наследия. Причем они еще сами не знают, что хотят создать — то ли он будет государственный, то ли некоммерческое партнерство. Но возникает вопрос — зачем нам здесь в Орле такой центр нужен? Нам не хватает федеральных структур? Есть министерство культуры, в нем есть люди, которые этим занимаются, в областном правительстве уже есть конкретные чиновники, которые обязаны выполнять эту работу по закону. Нет, они собираются создать очередной «костыль», и в принципе, понятно для чего: его будут использовать как площадку, где некие эксперты будут соглашаться с точкой зрения областной власти. Но проблему это не снимет», — считает Вадим Невров.

Кстати, сам Сергей Семиделихин в майском интервью «Московскому комсомольцу» признал, что половина из 1925 объектов культурного наследия в регионе (в Орле их 332) не имеют соответствующих паспортов. И сложности с выдачей таких паспортов чиновник связал с отсутствием в регионе центра историко-культурной экспертизы. Тогда же он посетовал, что денег на такой центр пока нет, и выразил намерение привлечь к этой работе застройщиков. Когда же корреспондент вспомнила о судьбе дома по Гостиной, 1, чиновник посоветовал вспомнить уничтоженные памятники «до нас».

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