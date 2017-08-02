Disney будет следить за зрителями в кинотеатрах

Бербанк, США, , 10:21 — REGNUM Компания The Walt Disney протестировала технологию распознавания лиц зрителей в кинотеатрах, согласно заявлениям, она поможет создателям фильмов лучше понять свою аудиторию, об этом 1 августа сообщил телеканал RT.

Технология получила краткое название FVAEs (factorized variational autoencoders), в её основе лежит сбор данных с четырех инфракрасных камер, которые потом обрабатываются с помощью специальных алгоритмов.

Сообщается, что Disney протестировала FVAEs во время просмотра фильмов «Человек-муравей», «Книга джунглей» и «Звёздные войны: Пробуждение Силы». При помощи специалистов Университета Саймона Фрезера и Калифорнийского технологического института компанией был подготовлен документ под названием Disney Research.

В нем утверждается, что технология FVAEs при проведении оценки показывает лучшие результаты, чем иные методики, существующие на данный момент, которые собирают данные с переносных датчиков или отслеживающие движения глаз.

«Наблюдая за зрителем в течение нескольких минут FVAEs может гарантированно предсказать, каково будет выражение его лица при просмотре остальной части фильма», — говорится в документе.

Напомним, Disney в мае 2017 года выпустила на большие экраны фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». При бюджете в $ 230 млн кассовые сборы картины в США составили всего около 171 млн, в то время как в мире фильм собрал более $ 775 млн. Представители компании заявили, что не разочарованы подобными результатами, поскольку изначально ориентировались на мировую аудиторию.