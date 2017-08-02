Украинские неонацисты намерены вновь сорвать концерт Лободы

Одесса, Украина, , 09:24 — REGNUM Участие исполнительницы песен Светланы Лободы в качестве ведущей во время вручения премии RU. TV в Москве характеризует ее как человека, «лезущего в политику», заявил бывший глава одесского отделения «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко, сообщают 1 августа «Украинские новости».

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По словам радикала, агрессия против украинской исполнительницы вызвана тем, что она «сама полезла» в политику, выступая в Москве на вручении премии, а также вручая награду на лучший клип в Крыму.

«Я вообще не понимаю людей, которые говорят, что искусство вне политики. Она (Лобода) сама туда полезла», — считает Стерненко.

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Ранее украинский неонацист призвал всех участвовать в срыве концерта Светланы Лободы, который запланирован на 3 сентября в Одессе на стадионе «Черноморец».

Напомним, украинские националисты уже сорвали один раз концерт украинской исполнительницы в Одессе. 12 мая 2017 года неонацисты не пустили людей на концерт Лободы, заблокировав вход в помещение.

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