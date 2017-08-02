Ушел из жизни актер и режиссер Сэм Шепард

Мидуэй, США, , 08:50 — REGNUM Актер, сценарист и режиссер из США Сэм Шепард умер в возрасте 74 лет, он скончался 27 июля 2017 года в городе Мидуэй штата Кентукки, об этом 1 августа сообщил The Guardian.

Родился Сэмюэль Шепард Роджерс 5 ноября 1943 года, он является единственным режиссером, который был номинирован на «Оскар» за актерскую игру и, кроме этого, получил Пулитцеровскую премию «За лучшую драму».

«Оскара» Шепард получил за роль Чака Йегера в фильме 1983 года «Парни что надо». Йегер был первым летчиком, которому удалось преодолеть звуковой барьер. Режиссером этой картины выступил Филип Кауфман.

Что касается театра, то Сэм Шепард написал несколько десятков пьес, и прославился он именно как театральный режиссер. В 1970 году в театрах лондонского Вест-Энда показали пьесу «О! Калькутта!», авторами которой были Джон Леннон, Сэм Шепард и Жюль Фейффер.

К одним из самых известных работ Шепарда относится так называемая «Семейная трилогия», в которую входят спектакли: «Проклятие голодающего класса», «Похороненный ребенок» и «Настоящий Запад».

Последней актерской работой Сэма Шепарда стала роль Роберта Рэйберна в многосерийной драме «Родословная» (Bloodline), которую сняли Тодд А. Кесслер, Гленн Кесслер и Дэниел Зелман.