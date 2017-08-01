Айвазовский: от моря к портрету

Феодосия, Крым, , 20:22 — REGNUM Первый живописный портрет Ивана Константиновича Айвазовского, украшающий залы постоянной экспозиции Третьяковской галереи, был написан в 1841 г. А.В. Тырановым в Риме. На полотне Иван Константинович, выпускник Петербургской Императорской Академии художеств, запечатлен в возрасте 24 лет во время своего путешествия по Европе.

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Взгляд юноши, изображенного на картине, поражает пытливостью и опытностью. Рука, опирающаяся на спинку стула, готова в любой момент взлететь над мольбертом. Создается впечатление, что для позирования Тыранов долго умолял вечно занятого гения. Ведь для Ивана Константиновича каждая минута была на вес золота, а бездумное позирование воспринималось как пустая трата времени.

ПОРТРЕТ ДЛЯ ГАЛЕРЕИ УФФИЦИ

В 1874 г. выставка работ И.К. Айвазовского во Флоренции восхитила посетителей, и Флорентийская академия художеств предложила художнику написать свой портрет для Галереи Уффици (одного из старейших музеев Италии и мира), где собраны портреты знаменитейших художников, начиная с эпохи Возрождения. Такой высокой чести из русских живописцев удостоился раньше только О.А. Кипренский.

На портрете мастер в зрелом возрасте, с волевым лицом, полный творческих сил, с устремленным вперед взглядом. Живые искристые глаза персонажа горят любознательным огнем. Несмотря на большой жизненный опыт, герой не потерял интерес к миру, находя в нем все новые темы для творчества. Всматриваясь в полотно, создается впечатление, что художник изобразил себя на природе. Развевающиеся на ветру волосы и сине-зеленый фон позади героя свидетельствуют о присутствии дополнительного персонажа — природы.

8

ГРАДОНАЧАЛЬНИК НАХИЧЕВАНИ-на-ДОНУ

Арутюн Погосович Халибян (Артемий Павлович Халибов; 1790 — 1871) родился в семье богатых армян, выходцев из крымского города Феодосия. Он рано осиротел. Учился в частной школе Серовбе Патканяна, где был одним из лучших учеников. В двадцать лет Халибян становится компаньоном купца Одабашьяна, который заметил в нем блестящие коммерческие способности и пригласил к сотрудничеству.

Портрет известного купца, городского главы Нор-Нахичевана (Нахичевани-на-Дону) на протяжении пяти сроков (1833 — 1835, 1842 — 1853) А. Халибова был написан в начале 1862 г. В русской искусствоведческой литературе эта работа упоминается под названием «Портрет мужчины». Портрет Халибяна, бесспорно, одно из лучших портретных произведений Айвазовского. Контур человеческого характера художником был очерчен достаточно выразительно: полуоткрытый рот, несколько недоверчивый, недовольный взгляд чем-то рассерженного, растревоженного человека.

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По инициативе Габриэла Айвазяна, брата художника, в 1859 г. на средства Халибяна, церковной епархии, взносы учащихся и деньги самого Габриэла Айвазяна было открыто в Феодосии армянское училище «Халибян дпроц» («школа Халибяна»), в котором дети крымских армян и выходцы из Западной Армении — армяне-григориане, католики и протестанты — могли получить среднее образование.

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ПОРТРТЕТЫ АННЫ АЙВАЗОВСКОЙ (в девичестве Бурназян)

В 1882 г. И.К. Айвазовский женился повторно — его супругой стала молодая купеческая вдова Анна Никитична Саркизова (1856 — 1944). Первая встреча с ней была случайной. В 1881? г. Иван проезжал в экипаже мимо похоронной процессии и обратил внимание на женщину, идущую в траурной церемонии за гробом. Он остановил экипаж и узнал у знакомого, что хоронили известного в Феодосии купца Саркизова. Вслед за гробом шла юная вдова — армянка, женщина необыкновенной, поразительной красоты. С первой минуты Иван понял, что она создана для него. Сердце в его груди забилось быстрее.

Спустя время Анна стала женой художника. Ему было 65, ей — 25. Но ее природный такт и душевная чуткость осветили их отношения. Второй брак Айвазовского был удачным. Наконец-то в доме художника вновь воцаряются тепло и уют. К тому же в отчий дом возвращается дочь Александра с сыновьями. Теперь Иван Константинович живет и работает, окруженный большим семейством.

11

В год свадьбы без ума влюбленный Айвазовский пишет портрет жены в национальном армянском платье с прозрачной шелковой косынкой на голове. Выразительные темные глаза выдавали в ней ум, благовоспитанность и восточную грацию, мягкая улыбка дополняла спокойную женственность, фигуру обтекала прозрачная шаль, придавая образу легкость и некую загадочность.

Осенью того же 1882 г. Айвазовский изображает Анну еще на одном холсте — «Сбор фруктов в Крыму». Стоя на двухколесной арбе, Анна собирает виноград. Сидящий в арбе юноша, держа корзину, не сводит глаз с госпожи. Фигура молодой женщины светится на фоне зелени и цветов. Краски сочатся радостью жизни.

17 лет супруги Айвазовские проживут в любви и согласии. Как и в юности, художник будет много и невероятно продуктивно писать.

12

АРХИЕПИСКОП ГАБРИЭЛ АЙВАЗЯН, РЕКТОР ЭЧМИАДЗИНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Габриэл (Гавриил) Константинович Айвазян (1812 — 1880) — средний брат художника, родился в Феодосии. Из-за бедности семьи был определен родителями в армянский католический монастырь мхитаристов, основанный на острове Св. Лазаря близ Венеции в начале XVIII века армянским ученым-монахом Мхитаром, стремившимся сделать его центром армянской культуры. Окончил духовную семинарию, в течение многих лет был ученым секретарем конгрегации мхитаристов. Крупный ученый-лингвист, переводчик, владел 12 живыми и мертвыми языками (древними, восточными, западноевропейскими), что позволило ему стать почетным членом многих зарубежных академий и научных общественных организаций.

Основал в 1843 г. историко-литературный журнал «Базмавеп» («Многокнижие»), выступал его редактором. Автор учебных пособий, изданных в Венеции на армянском языке: «Краткая история Российской империи», «История Османского государства» в двух томах. При поддержке И.К. Айвазовского в 1848 г. переехал в Париж, стал ректором армянского училища Мурадян. В 1857 г. соединил свою дальнейшую судьбу и ученые занятия с армяно-григорианской церковью. С 1858 г. жил в Феодосии, позднее получил сан архиепископа, был назначен предводителем Грузино-Имеретинской армянской епархии. В 1874 г. Габриэл Айвазян стал ректором Эчмиадзинской духовной семинарии.

Любящий брат изобразил его в церковной одежде с панагией на груди.

13

ГРАФ ЛОРИС-МЕЛИКОВ, МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Михаил Тариэлович Лорис-Меликов (1825 — 1888), граф (1878), российский государственный деятель, генерал от кавалерии (1875), почетный член Петербургской Академии наук (1880). Родился в Тифлисе (ныне Тбилиси) в дворянской семье. Учился в Лазаревском институте восточных языков в Москве, затем в школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. В Русско-турецкую войну 1877 — 1878 гг. фактически руководил военными действиями на Кавказе; взял штурмом Ардаган и Карс.

В 1880 г. — председатель Верховной распорядительной комиссии, в 1880 — 1881 гг. — министр внутренних дел Российской империи. Автор неосуществленного проекта переустройства государственного управления (т.н. Конституции Лорис-Меликова). В апреле 1881 г. подал в отставку в знак протеста против отказа правительства Александра III от курса реформ.

Последние годы жизни М.Т. Лорис-Меликов провел за границей. Умер в Ницце и был похоронен в Тифлисе.

14

ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ, ПЕРВЫЙ ПАТРИАРХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ АРМЕНИИ

Сюжетом для картины послужил переломный момент в истории армянского народа. В 301 г. с подачи Григория Просветителя (ок. 252 — ок. 326) христианство было принято Арменией как государственная религия.

Григорий Просветитель (сурб Григор Лусаворич, или Григор Партев) — первый епископ и просветитель Армении, причислен к лику святых Армянской Апостольской и Русской Православной церквями (где известен как священномученик Григорий, просветитель Великой Армении), а также Римско-католической и Англиканской церквями.

В 302 г. началось строительство христианского храма в городе Вагаршапате — столице царя Тиридата. Храм был назван Эчмиадзин, что в переводе означает «сошел Единородный» (т.е. Иисус Христос), который, по преданию, лично указал Григорию Просветителю место для строительства храма.

На картине Айвазовский изображает торжественный момент закладки первого камня, на котором воспроизводит надпись на армянском языке: «Дом церкви». На первом плане два армянина коленопреклоненно поддерживают камень. В глубине картины — плотная толпа людей. Григорий Просветитель с патриаршим посохом в одной руке и с крестом в другой совершает обряд освящения камня. Его торжественная и спокойная поза, национальная церковная одежда и приветливое лицо эмоционально воздействуют на зрителя. Картина вскоре была освящена и помещена в церкви Сурб Саргис в Феодосии, где десятки лет обозревалась прихожанами. На верующих она производила глубокое впечатление не только своим историческим содержанием, но и цветовым построением. Темно-красный и каштановый цвета одежды Просветителя, освещаемые теплым светом лиц стоящих за ним священников, сверкание позолоченного посоха и тиары из тесьмы с золотистыми кистями — все это ярко очерчено на фоне виднеющихся вдали светло-голубых вершин Арарата.

В 325 г. Григорий Просветитель передал кафедру сыну, а сам удалился в уединение, где скоро умер и был похоронен в Св. Эчмиадзине.

15

КАРТИНА «СВЯТОЙ ВОИН» ДЛЯ ХРАМА СУРБ САРГИС В ФЕОДОСИИ

На картине изображен великий армянский военачальник V века Вардан Мамиконян с сыном в момент клятвы перед боем с персидским шахом Азкертом II, который требовал отречения армянского народа от своей веры. Коленопреклоненные перед хачкаром, отец и сын клянутся бороться против врага до последней капли крови. На втором плане картины, вдали на косогоре, виднеются люди в воинских доспехах. Они готовы прийти на помощь своему военачальнику. Фоном служит природа прекрасной горной Армении.

26 мая 451 г. в долине Аварайр произошло решающее сражение: 60 тысяч армянских воинов, стариков, женщин, монахов выступили против 200-тысячной персидской армии. Битва была проиграна, Вардан Мамиконян был убит, однако персы, встретив упорное сопротивление, были вынуждены отказаться от посягательств на религию и самобытность армянского народа.

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МКРТИЧ I ХРИМЯН (1820 — 1907), КАТОЛИКОС ВСЕХ АРМЯН

В июне 1895 г. в Феодосию к Айвазовскому приезжает высокий гость — Католикос всех армян Мкртич I Хримян (1892 — 1907). Художник возил его в Старый Крым, где на месте разрушенных церквей он возвел новый храм и даже написал для него алтарный образ. В полдень Айвазовский в честь большого гостя в саду своего дома, полном цветов, дал обед на триста человек. На нем Католикос, подчеркивая заслуги великого мариниста и его значение для армянского народа, сказал: «Ованес ага! Люди рождаются и умирают, исчезают с лица земли, но имена гениальных людей остаются навечно. Бессмертие своего имени ты уже обеспечил при жизни. Но одного не хватает тебе и мне. Ты — гениальный художник, мир восхищен твоей кистью. А я, Хримян Айрик, в одной руке — крест, в другой — Библия, буду молиться за тебя и за мой бедный армянский народ. Ты старше меня на два года, тебе 77 лет, а мне 75. Мы живы и у нас пока нет мыслей умирать, потому что мы не оплатили сполна большой долг перед своим народом. Когда оплатим, тогда пусть будет Божья воля». «Святейший отец, я буду работать, сколько смогу, чтобы оправдать слова Вашего Святейшества», — ответил Айвазовский. Эти слова художника вызвали бурю возгласов: «Да здравствует Айвазовский!» В этом же году вдохновленный Иван Константинович напишет картину «Католикос Хримян Айрик в окрестностях Эчмиадзина».

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ДВА АВТОПОРТРЕТА АЙВАЗОВСКОГО: В ПАРАДНОМ И ГРАЖДАНСКОМ МУНДИРАХ

На «Автопортрете» И.К. Айвазовский изобразил себя в парадном мундире Морского министерства, который он имел право носить, так как был живописцем Главного Морского штаба России, и при всех наградах, полученных им к этому времени. Фигура живописца излучает достоинство и спокойствие. Доброта и уверенность в собственных силах теплятся в мудрых глазах.

На мундире художника награды изображены в порядке старшинства. На широкой голубой ленте через левое плечо внизу — орден Белого Орла. Звезда этого ордена (восьмиконечная, золотая) — на левом борту мундира. Далее орден Св. Владимира II ст. — шейный красный крест на темно-красной с черной каймой ленте. Его восьмиконечная звезда находится под звездой Белого Орла. Ниже — ромбовидный знак Академии художеств. На правом борту мундира (под орденом Св. Владимира II ст.) — ордена Св. Анны I ст. и Св. Станислава I ст. Звезды этих орденов — справа друг под другом. Айвазовский изобразил себя в интерьере на фоне морского пейзажа — знаменитой картины «Буря на море», на столе — портрет Анны Никитичны, жены художника.

На «Автопортрете» 1898 г. художник в гражданском мундире. За выдающиеся успехи в живописи Айвазовский был награжден не только многочисленными орденами, но и высшим гражданским чином действительного тайного советника.

На фраке художника красная одноцветная лента ордена Св. Александра Невского. Она надевалась через левое плечо. На шее, на голубой ленте — орден Белого Орла. На правом рукаве фрака на красной ленте — орден Св. Александра Невского. На груди слева вверху — восьмиконечная звезда ордена Св. Александра Невского, под ней — звезда ордена

Св. Владимира.

ДОЧЬ ХУДОЖНИКА АЛЕКСАНДРА ЛАМПСИ?

Обращаясь к непривычному жанру, художник в «Портрете дочери» использует скромный, сдержанный колорит: все внимание акцентируется на лице и фигуре. Несколько обобщенно прописаны балконы, агава, плющ. В этом окружении женщина чувствует себя хозяйкой.

Мы склоняемся к мысли, что на картине изображена дочь художника Александра Ивановна Айвазовская (1852 — 1908), в замужестве Лампси, проживавшая с двумя сыновьями в отчем доме в Феодосии.

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Семейные портреты кисти И.К. Айвазовского из фондов Феодосийской картинной галереи

ОВАНЕС АЙВАЗЯН

Феодосия — небольшой портовый городок у подножия Крымских гор. На холме приметный белый домик с видом на море, где появился на свет И.К. Айвазовский. 17(29) июля 1817 г. в книге рождений и крещений местной армянской церкви появилась запись: «Родился Ованес, сын Геворга Айвазяна». Отцу мальчика, рыночному старосте, на попечении которого были еще две дочери и двое сыновей, после чумы 1812 г., накрывшей и Феодосию, жилось крайне тяжело.

Ованес Айвазян в детстве учился у архитектора Якова Коха. После окончания уездного училища был принят на казенный счет в Императорскую Академию художеств Санкт-Петербурга. В 1839 г. получил аттестат об окончании академии, свой первый чин и личное дворянство. С июля 1840 г. Айвазовский в течение четырех лет путешествовал по Европе. Он побывал в Риме, Венеции и Флоренции, долгое время работал в Южной Италии, в Сорренто, написал картину для Папы Григория XVI, который наградил художника Золотой медалью. С начала 1842? г. Айвазовский посетил Швейцарию, Голландию, Англию, затем посетил Париж, где получил Золотую медаль Парижской Академии художеств, Португалию и Испанию. Осенью 1844? г. вернулся в Россию, стал живописцем Главного Морского штаба, а с 1847 г. — профессором Петербургской Академии художеств. Карьера художника была очень успешной, он был награжден многими орденами и получил звание контр-адмирала, состоял членом академий художеств Рима, Парижа, Флоренции, Амстердама и Штутгарта. В общей сложности Айвазовский написал больше 6 тысяч работ. С 1845 г. жил в Феодосии, где на заработанные деньги открыл Школу искусств и галерею (1880). Великий художник умер в Феодосии и похоронен в ограде армянской церкви Сурб Саргис (Св. Сергия). В 1903 г. вдова художника — Анна Никитична Айвазовская установила надгробие в форме саркофага из цельного блока белого мрамора, автором которого является итальянский скульптор Л. Биоджоли. На древнеармянском языке на надгробии написаны слова армянского историка Мовсеса Хоренаци: «Рожденный смертным, оставил по себе бессмертную память».

РОДИТЕЛИ И БАБУШКА ХУДОЖНИКА

Серию творческих портретов И.К. Айвазовского восполняют изображения и близких родственников. Особенное место занимают образы отца Константина, матери Рипсимэ, бабушки Ашхен.

7

Константин (Геворг) Григорьевич Гайвазовский (Айваз Кайтан; ок. 1765 — 1841) происходил из армянской семьи, переселившейся в числе многих тысяч армян из Западной Армении в Польшу. Семья жила в Галиции и Валахии. В начале XIX века он переселился в Крым, в Феодосию. Принадлежал к купцам 3-й гильдии, но уже в Крыму лишился большей части своего состояния. Исполнял тяжебные дела, служил старостой феодосийского базара, знал несколько языков, отличался живым умом и энергичным характером.

Рипсимэ (Аграфена) Гайвазовская (1784 — ок. 1860) слыла в молодости красавицей, занималась рукоделием для продажи, чем поддерживала большое семейство, исполняла поденную работу в богатых семьях.

Дома бабушка Ашхен рассказывала внуку Ованесу сказки и были о прошлом. Он слушал ее, а потом учился играть на скрипке. Сам! «Будет музыкантом!» — пророчили родственники. Бабушка не соглашалась: «Никто не знает…»

ПОРТРЕТ ЕЛЕНЫ ЛАТРИ

В 1848 г. Иван Константинович женился на Юлии Яковлевне Гревс, англичанке, дочери штабс-доктора, находившегося на русской службе. У них родились четыре дочери: Елена, Мария, Александра и Жанна. Спустя 12 лет, из-за нежелания Айвазовского жить в столице, Юлия Яковлевна ушла от мужа. Однако брак был расторгнут лишь в 1877 г.

Первая из дочерей Айвазовского — Елена — появилась на свет в Петербурге. В замужестве с Пелопидом Латри она родила троих детей: Михаила, Александра и Софию. Став художником, Михаил Латри удачнее всего писал с натуры — и в этом же его принципиальное отличие от деда, который с натуры не писал.

Брат Михаила — Александр — не был художником, но с его помощью Иван Айвазовский реализовал свою мечту о наследнике фамилии, а не только о наследнике-художнике. В трехлетнем возрасте маленький Саша поселился у дедушки в Феодосии. Айвазовскому удалось уговорить родителей внука, чтобы ему позволили усыновить мальчика и дать тому свою фамилию. Художник направил прошение государю: «Не имею сыновей, но Бог наградил меня дочерьми и внуками. Желая сохранить свой род, носящий фамилию Айвазовский, я усыновил своего внука, сына старшей дочери — Александра Латри, ребенка мужского пола доктора Латри, о котором я уже сделал объявление. Осмелюсь просить усыновленному внуку Александру дать мою фамилию, вместе с гербом и достоинствами дворянского рода». Разрешение было получено через месяц после смерти Ивана Константиновича…

Портрет Пелопида Латри «Зять художника» был исполнен Айвазовским в том же 1894-м, как и «Портрет дочери художника». В таком случае эти картины можно принять за некую «серию». Смело можно предположить, что на холсте изображена старшая дочь художника — Елена Ивановна Латри (1849 — 1917).

ЗНАКОМЫЙ ГОЛОС ПОЗВАЛ АННУ

6

Со смертью Ивана Константиновича Анна Никитична, жена художника, стала затворницей. Она не могла видеть море без него. Дав обет, четверть века не покидала дома, где была так счастлива. Она не заметила ни сполохов Первой мировой, ни огней революции, не отдавала отчета в том, что теперь живет в другой стране. Его не было рядом — все потеряло смысл. Во время Великой Отечественной, в оккупацию, она осталась в Феодосии. Когда становилось совсем голодно, всеми забытая Анна Никитична меняла оставшиеся драгоценности на крупу и хлеб. После того как немцы оставили Крым, ее нашел и забрал к себе в Симферополь художник Николай Самокиш.

25 июля 1945 г. был сильный ветер, пыль летела по улицам, пахло нагретой землей. Вздохнув, Анна прикрыла глаза. Море шумело — далеко-далеко… Вдруг знакомый голос позвал ее. Она улыбнулась, поняла и ответила:

«Я иду». Ей было 88 лет.

Благодарные феодосийцы решили не разлучать супругов и после смерти: похоронили Анну Никитичну рядом с мужем — в сквере армянской церкви Сурб Саргис, в которой их венчали.

«Ноев Ковчег»