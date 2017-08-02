Черный юмор для детей: комиксы времен наших бабушек

Москва, , 11:19 — REGNUM ИА REGNUM продолжает публиковать архивы Национальной электронной детской библиотеки. В этот раз агентство публикует фрагменты из книги «Веселые рассказы про шутки и проказы» Вильгельма Буша, которая считается одним из первых комиксов.

Живопись и стихи Буша в духе романтизма не пользовались популярностью, однако история о двух сорванцах приобрела успех и была переиздана десятки раз. Хулиганские рассказы в картинках с черным юмором, центральными персонажами которых являются Макс и Морис, появились в литературе более 150 лет назад и стали мировым бестселлером.

На данный момент «Веселые рассказы» являются самыми известными немецкоязычными стихами для детей. В дореволюционной России популярность произведения Вильгельма Буша была столь высокой, что спустя много лет его неоднократно декламировали известные личности, например, композитор Игорь Стравинский. Так как «Веселые рассказы» заменили русские сочинения, нередко произведение получало и критические отзывы. Литературовед Мирон Петровский в «Книгах нашего детства» приводит слова Н. Кузьмина: «Раньше даже герои наших книг были импортные: немецкий Struwwel Peter, переименованный в Степку-Растрепку, шалуны мальчики карикатур Буша Макс и Мориц…».

В Германии и СССР стихи Вильгельма Буша неоднократно пытались запретить как слишком жестокие или «чуждые». Но все же условность описываемых событий в текстах автора нельзя отрицать.

После революции тексты Буша также неоднократно переводились. Один из самых ярких примеров перевода — Плиха и Плюха Даниила Хармса (в оригинале Плиш и Плум). В наши дни произведения Буша переводит Андрей Усачев.

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