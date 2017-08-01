В Китае создадут игру по мотивам сериала «Игра престолов»

Пекин, , 13:25 — REGNUM Ведущая китайская компания Yoozoo Games, специализирующаяся на создании игр и приложения для смартфонов, объявила о начале разработки игры для мобильных устройств по мотивам популярного во всем мире сериала «Игра престолов».

Соглашение между Yoozoo Games и Home Box Office (HBO), которой принадлежат права на сериал, было подписано накануне. Известно, что игра будет разработана при активном участии другой американской компании — Warner Brothers. На этом настоял правообладатель, пишет «Сина синьвэнь».

Точные даты релиза названы не были. По прогнозам специалистов, бета-версия игры может быть загружена в сеть уже в конце 2017 года.

«Игра престолов» — американский драматический сериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам романов Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась в апреле 2011 года, последний — восьмой сезон, как ожидается, будет показан в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, заключительный, восьмой по счету сезон популярного фэнтези-сериала «Игра престолов» будет включать всего шесть эпизодов. Это подтвердили шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс

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