Великий подвиг «Молодой гвардии» и ее проблемы после смерти

Москва, , 02:17 — REGNUM Когда в 1946 году вышла в свет книга А.А. Фадеева «Молодая гвардия», режиссеру С.А.Герасимову сразу стало ясно, что он будет ставить по этой книге фильм. Точнее, не по книге, а по мотивам произведения Фадеева, ведь потом многие критики отмечали, что фильм Герасимова — самостоятельное произведение. Сам материал диктовал подбор актеров — в картине Герасимов снял студентов, наставником которых был во ВГИКе. О том, как непросто фильм шел к своему зрителю, рассказывает историк кино, постоянный автор ИА REGNUM Михаил Гершзон.

Ко времени создания «Молодой гвардии» Герасимов был уже признанным мастером и входил в высшее руководство Министерства кинематографии СССР. Но когда оказалось, что полного раскрытия темы подвига молодогвардейцев одной серии недостаточно, режиссеру пришлось выдержать серьезную борьбу с художественным советом. До последнего момента было не ясно, будет ли фильм одобрен как двухсерийный.

Были и замечания по содержанию — политического свойства. Главная претензия к фильму — как и к первому варианту романа — заключалась в том, что за кадром осталось партийное руководство подпольем. Хотя молодость актеров расценивалась как творческая удача, вторая серия на обсуждениях фильма оказалась под огнем критики из-за ее трагизма. По мнению критиков, ребят «вылавливали, как зайцев», а в фильме к финалу нарастала атмосфера безысходности.

Олега Кошевого, каким он был показан в картине, генсек комсомола Н. А. Михайлов назвал «хлюпчиком интеллигентским», его речь перед казнью некоторым участникам обсуждений показалась истеричной. Герасимов горячо отстаивал эту речь, поясняя, что говорит не взрослый мужчина, а мальчик, находящийся перед лицом смерти.

Подробнее об истории выхода «Молодой гвардии» на экран читайте здесь: Как молодёжь пришла к художественной власти в СССР

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