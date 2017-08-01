К 90-летию Подмосковья подготовят масштабную выставку

Новый Иерусалим, Московская область, , 10:14 — REGNUM Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» готовит к 90-летию Московской области проект «Культура и история Подмосковья». Об этом заявил директор МВЦ Василий Кузнецов, передает «Радио 1».

«Мы делаем большой проект «Культура и история Подмосковья», начиная с Московского княжества и заканчивая сегодняшним днём. Планируется показать всю историю, культуру Московской области с раскрытием всех исторических и культурных событий региона, с показом самых ярких произведений искусства — изобразительного и декоративно-прикладного», — пояснил Кузнецов.

Кроме того, осенью 2017 года планируем привезти выставку Пабло Пикассо из ГМИИ Пушкина и частных собраний, а также выставку Альбрехта Дюрера из частных коллекций.

«Это 16 гравюр конца XV-начала XV веков, вышедших из-под руки Дюрера и его последователей. Кроме того, к осени откроется постоянная экспозиция «Новый Иерусалим», в которую войдёт блок произведений, относящихся к четырём векам», — уточнил Кузнецов.

По словам директора, к 2019 году МВЦ «Новый Иерусалим» должен стать центральной выставочной площадкой Московской области. В её состав войдёт огромный парк со всей инфраструктурой, а также здание с выставочными пространствами площадью порядка 11 тыс. кв. метров.

Справка ИА REGNUM :

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» — один из крупнейших региональных музеев, связанный судьбами с уникальным памятником подмосковной Палестины — Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Музей расположен на северо-западной окраине города Истра (в прошлом Воскресенск).

С момента своего основания в 1920 году находившийся в стенах Ново-Иерусалимского монастыря, Музей в 2013 году переехал в новое, построенное для него в непосредственной близости от монастыря здание на противоположном берегу Истры. Собрание музея, несмотря на громадные потери, связанные с Великой Отечественной войной, составляет более 180 тысяч единиц хранения.

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