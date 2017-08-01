Взорванный Собор Казанской иконы Божьей Матери «поднимут» из руин

Казань, , 06:03 — REGNUM

В рамках проекта реставрации объекта «Руины Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, конца XVI-начала XIX вв., 1910−1913 гг.» планируется воссоздать облик собора в целом. На данный момент проект проходит процедуру общественных слушаний, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Подготовкой проекта воссоздания собора на улице Б. Красная, 5б в Казани занималось ГУП «Татинвестгражданпроект». Документ разработан на основе научно-реставрационного обоснования регенерации исторической территории комплекса Казанского Богородицкого монастыря. Обоснование в форме концепции было выполнено ещё в 2000—2004 годы.

Все работы поделены на этапы и воссоздание собора является основным из них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник муниципального значения поставлен на государственную охрану приказом министерства культуры региона от 27 октября 2016 года. В 1924 году собор числился в списке памятников зодчества Казани, а в 1932 году он был взорван. В документации к проекту реставрации указывается, что документ от 1924 года не отменён и по сей день, потому собор можно считать утраченным объектом культурного наследия.

По решению исполкома Казани, принятому в октябре 2016 года, участок площадью 19 448 кв. м, где находился храм, был передан в безвозмездное пользование ГКУ «Главинвестстрой». Срок действия договора заканчивается 28 августа 2017 года.

В мае 2016 года был подписан трёхсторонний договор с участием министерства культуры республики, ГКУ «Главинвестстрой» и НО «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан». В рамках него и будут восстанавливать культовый объект.