Изучение башкирского языка в Башкирии: патовая ситуация для властей

Уфа, , 22:36 — REGNUM В Башкирии заявление президента России Владимира Путина о недопустимости принудительного изучения неродных языков в школе, сделанное на заседании совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле, легло на подготовленную почву и вызвало смазанную, неоднозначную реакцию. Родители русскоязычных школьников несколько воспряли духом, башкирские националисты резко сменили риторику и стараются воздерживаться от громких заявлений. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, недавние громкие лозунги местных националистических организаций якобы в поддержку Путина и одновременно против республиканских властей — это скорее грубый манипулятивный ход перед президентскими выборами, нежели добросовестная попытка убедить большую часть населения и федеральную власть в своей правоте

«Языки народов России — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Путин.

Первая реакция

Родители русских детей выразили радость: «Нас услышали в правительстве! Путин сказал, что нельзя принуждать изучать неродной язык!» Поделились опасениями: «Посмеют ли теперь нас принуждать изучать неродной башкирский язык? А вдруг скажут, что это просто слова и все равно заставлять будут?» Родительская активистка Галина Лучкина идёт дальше: «Конечно, слова президента — не простые слова. Тем более он обещает контролировать ситуацию с изучением языков. Но хотелось бы, чтобы и депутаты нам помогли, чтобы приняли, наконец, поправки, четко гарантирующие невозможность обязывания против воли изучать неродной язык».

По словам представителя одной из башкирских националистических организаций, в лагере башкирских националистов после такого заявления наблюдается смятение: «Наиболее непримиримые противники добровольного изучения башкирского языка проявляют признаки радикализации, самые романтичные мечтают объясниться с Путиным и убедить его в необходимости изучения башкирского языка в ущерб преподаванию русского языка». При этом нужно понимать, что никого, кроме себя самих эти люди в реальности не представляют. Четких границ по национальной принадлежности между сторонниками и противниками добровольного преподавания башкирского языка в регионе нет. В последнее время среди экспертного сообщества Башкирии возобладало мнение, что было бы неправильным и крайне вредным считать, что все башкиры за обязательное (принудительное) изучение «титульного» башкирского языка, а остальные, нетитульные — против. Есть относительно немногочисленные русские, считающие преподавание башкирского языка обязательным, желательным, полезным «даже в ущерб преподаванию русского языка». Есть башкиры, уверенные, что национальный язык не нуждается в том, чтобы его навязывали тем, кто его изучать не хочет, и последних становится все больше и больше. «И хотя до сих пор по старинке по языковому вопросу по отдельности изучаются мнения и аргументы представителей русской, башкирской и татарской общественности, уже дано стоило бы изучать мнения сторонников, противников и придерживающихся нейтралитета в этом вопросе без привязке к их национальной принадлежности».

2006 год: мина заложена

По мнению ряда экспертов, языковой вопрос встал не в 2017 году, и не с начала правления регионом Рустэмом Хамитовым, а гораздо раньше. «Даже во времена руководства республикой Муртазой Рахимовым были башкиры, не считающие, что башкирский язык нужно навязывать, и я в том числе, — отметил в беседе с корреспондентом башкирский общественный деятель, бывший лидер Всемирного курултая башкир Азамат Галин. — В 2006 году, когда во всех школах начиналось всеобщее обязательное изучение башкирского языка, многие из нас понимали, что для башкирского языка это абсолютным благом не является. Вместо того чтобы проводить эффективную, но не столь заметную неспециалистам работу, Рахимов и его сподвижники сделали все показательно громко, демонстративно и безрезультатно». По словам общественника, «вместо кропотливой работы над рядом насущных проблем по сохранению башкирского языка и культуры, башкирам дали курай, юрту, обязательное изучение башкирского, а от главного самоустранились».

Родители вспоминают некоторые подробности. Башкирский язык пришел не только в общеобразовательные школы с русским языком обучения, но и в коррекционные школы для «особых» детей, и в русскоязычные детские сады. «Самое неприглядное творилось в коррекционных школах для детей с выраженными и глубокими проблемами речевого и психического развития. Русскоязычные дети, не умеющие как следует говорить на родном русском, обучались башкирскому по неприспособленных для них программам, драгоценное время уходило, как живительная вода сквозь раскаленный песок. Не лучше было положение и в детских садах: логопеды и дефектологи сокращались, вместо них принимались учителя башкирского, дети с проблемами речевого развития лишались столь необходимых им занятий со специалистами». Мнения родителей о том, нужны его ребенку занятия с логопедом или уроки башкирского, никто не спрашивал.

Особые нарекания вызывали учебники. «Сейчас уже признано, что в Башкирии практически нет адекватных учебников башкирскому языку и культуре башкир, нет внятных методик, эффективных программ. И они никуда не пропали и не испортились, их не было изначально! — утверждают родительские активисты. — Башкирия в учебнике на русском языке почему-то именовалась «страной», на умы первоклассников вываливались непонятные даже взрослым термины, из всех сказок выбирались саамы страшные, дети вынуждены были изучать стихи и рассказы современных башкирских авторов, по случайному совпадению являющихся родственниками составителей программ. На уроках башкирской культуры звучали речи о русских колонизаторах».

«Создавалась впечатление, что у авторов учебников была одна задача — впихать в учебник как можно больше архаических, малоупотребительных слов, а живой разговорной речи, весьма образной и по-своему красивой, места в этих учебниках не было», — отметил Азамат Галин.

С 2007 года началась полемика, сторонники принудительного изучения башкирского тогда утверждали, что большинство русскоязычных детей желает изучать башкирский 11 лет подряд, на противников принудительного изучения наклеивались ярлыки. Однако с каждым годом общественность убеждалась в малой эффективности изучения башкирского — большинство русскоязычных школьников на нём так и не заговорили.

По словам родителей, проблема решалась поэтапно. Сначала от обязательного башкирского были избавлены воспитанники детских садов, затем первоклассники, в последние годы — выпускники отдельных школ. Сегодня большинство русскоязычных детей со второго по девятый класс изучают башкирский, часть учащихся продолжают изучение башкирского и в 9−10 классах, по данным Минобра Башкирии, это 87% школьников.

Как считают родители русскоязычных школьников, сегодня в Башкирии имеется законодательная база, устраивающая максимальное количество участников учебного процесса. Не все благополучно с правоприменением этой базы, заявляют активисты.

2017 год: внезапное обострение

В 2017 году о башкирском языке заговорили вновь. Часть наблюдателей связывает очередное поднятие темы с несколькими факторами: среди них результаты прокурорская проверки и активизация башкирских националистов, выражающаяся в деятельности незарегистрированной организации Конгресс башкирского народа, или КБН. Кроме того, во многих СМИ, до этого не поднимавших языковой вопрос, была развернута дискуссия о необходимости изучения титульного языка.

По мнению отдельных экспертов, КБН на словах подчеркнуто поддерживает курс президента Владимира Путина, «не чураясь при этом идей сепаратизма». «Принято считать, что возникновение КБН в 2017 году приветствуется сторонниками Муртазы Рахимова, движение выступает в оппозиции действующему главе республики Рустэму Хамитову и поддерживает связи с движением «Открытая Россия». Пик активности обсуждения языкового вопроса пришелся на время подготовки к митингу за отставку Хамитова, при этом добровольное изучение башкирского языка было названо «ущемлением прав башкирских учащихся». Однако ни одного примера нарушения образовательных прав данной категории учащихся. К этому времени сторонники обязательного изучения башкирского уже не скрывали: добровольно башкирский согласилось бы изучать крайне небольшое количество школьников, тем самым фактически признав, что этот предмет невостребован.

Доводы за обязательное изучение башкирского языка остаются неизменными: проявить уважение, на чьей земле живёте, вас приютили. Одно из объяснений русских сторонников принудительного башкирского, ставших аргументом «за обязательный башкирский», звучит так: «Я филолог, русскому языку обучу своего ребенка сам, а башкирскому его научат в школе». Противники обязательного изучения возражают: «А мы не филологи, мы хотим, чтобы русский язык нашим детям преподавали на бесплатных уроках в школе профессионалы в том же объеме и по тем же учебным программам, как в большинстве регионов России. Учебное время не резиновое, башкирский язык преподается за счет других, более нужных нашим детям предметов. Если школа предоставляет образовательные услуги, то мы хотим пользоваться лишь теми услугами, которые нам действительно нужны, и изучать лишь те предметы, которые входят в школьный аттестат общероссийского образца. Все, что не входит в аттестат — строго по желанию».

Еще одно объяснение: «А вдруг ваш ребенок захочет стать главой Башкирии, который по закону должен знать и русский, и башкирский?». Еще один довод: после башкирского легче учить английский, потому что башкирский больше похож на английский, чем русский.

Самым оригинальным аргументом признан довод «А куда денутся ненужные учителя башкирского языка, их семьи будут голодать?» «Туда же, куда должны деться десятки тысяч сокращенных в процессе перехода на аутосорсинг школьных работников, — с грустью отвечает Азамат Галин. — Образование в России давно уже не соответствует современным требованиям, и это должно нас волновать больше. Скоро некому будет стоять за новейшими станками, новоиспеченные инженеры не смогут решать поставленные перед ними задачи, наука просядет окончательно, а мы будем продолжать дискутировать, нужно ли изучать башкирский». Выход Галин видит в одном — в башкирских семьях дети должны научиться говорить по-башкирски и передать затем это умение своим детям.

«Руководство страны должно помогать сохранению национальных языков, получая при этом опыт, который пригодится для спасения русского языка уже через несколько десятков лет! — утверждает Галин. — Государство должно выделять достаточно средств, а задача общественности — следить, чтобы эти деньги расходовались правильно, контролировать качество и доступность методик и учебников, вести просветительскую работу и убеждать семьи говорить со своими детьми на родном языке».

Глазами политологов

Как считает политолог Николай Евдокимов, вопрос о том, стоит ли преподавать башкирский язык, а если стоит, то в каких объёмах — один из наиболее давних и острых в республиканской внутриполитической повестке. В республике на него реагируют многие национальные организации, создаются целые общественные движения родителей против преподавания башкирского языка или в его поддержку. «Можно сказать, что это вопрос, который по-настоящему способствует развитию гражданского общества в регионе. Тем не менее, для региональной власти ситуация патовая во всех отношениях. Любое её решение вызовет недовольство либо той, либо другой группы. Именно по этой причине вопрос долгие годы не решался — у него просто нет однозначного решения, а брать на себя ответственность за обострение межнациональных отношений, естественно, никто не желает», — считает Евдокимов.

В этом план, заявление Путина о недопустимости навязывания преподавания не родных языков в школе — серьёзный шаг и сигнал для региональной власти. Фактически это снимает с неё ответственность в случае принятия решения о прекращении преподавания башкирского языка в школах (естественно, недобровольного) и даёт преимущество перед местной оппозицией, которая, в том числе, говорила о притеснениях башкир, но при этом апеллировала к Путину. Эксперта также волнует вопрос о том, что делать с учителями башкирского языка, подготовка которых велась на протяжении многих лет. Это довольно большое число людей, которым нужно будет искать работу или перераспределять нагрузку в школах. «Поэтому, полагаю, что вопрос ещё далёк от своего окончательного решения и власти Башкирии будут искать определённый компромисс при решении этой проблемы», — заключил собеседник агентства.

Политолог Кирилл Зотов считает, что несмотря на показную поддержку президента страны лозунги КБН противоречат позиции президента. «Башкирские националисты яростно призывают именно к тому, против чего, собственно, выступил Владимир Путин. Сделанное в Йошкар-Оле заявление президента страны о том, что нельзя заставлять граждан России изучать неродные языки было воспринято КБН ожидаемым молчанием. Очевидно, что у организации конъюнктурные цели, поэтому логичности и стройности от их программы ожидать не следует», — уверен эксперт.

При том, что заявление президента было сделано весьма своевременно, в министерстве образования Башкирии, похоже, предпочитают далеко не всегда слышать и правильно интерпретировать слова руководителя государства. Поэтому, остается надеется, что на этот раз Рособрнадзор четко проинспектирует выполнение федерального законодательства на территории Башкирии, и в следующем учебном году скандалов по поводу того, что директора школ заставляют учить башкирский — мы не увидим.

По мнению политолога Дмитрия Казанцева вопросы языковой политики во времена «парада суверенитетов» со стороны местных властей национальных республик не всегда отличались мирным и конструктивным характером. Из-за слабости федерального центра, навязывание того или иного языка в 90-х годах считалось де-факто нормой, хотя и вызывало серьезные протестные настроения у других национально-культурных объединений и диаспор.

Преемственность и взаимообогащение этнических культур — важное направление государственной политики, но передергивание тезиса о сохранении национального языка через его обязательное изучение для всех жителей субъекта РФ, как, например, было в Башкирии до 2010 года, чревато очередными социальными потрясениями и межнациональной рознью, считает Дмитрий Казанцев. Недавние громкие лозунги местных националистических организаций якобы в поддержку Владимира Путина и одновременно против республиканских властей — это скорее грубый манипулятивный ход перед президентскими выборами, нежели хорошая попытка убедить большую часть населения и федеральную власть в своей правоте.

Современное руководство страны понимает риски перегибов на местах и проявлений этнического национализма. Поэтому заявления Владимира Путина о недопустимости обучения неродному языку и сокращения часов на русский язык как раз это еще раз подтвердили.

Также эксперт добавил, что в политологии моноэтническим государством признается страна, в которой более половины населения представляют одну этническую общность, вместе с тем на территории России проживают представители порядка 193 национальностей, что говорит о полиэтническом характере российского государства. 96% граждан России говорят на русском языке, который сегодня востребован и в бывших странах Советского союза, и в государствах СНГ.