Рок-фестиваль «Чернозём-2017» прогремит над Тамбовом с 4 по 6 августа

Тамбов, , 15:12 — REGNUM В Тамбове с 4 по 6 августа пройдет третий по счету фестиваль «Чернозём» — мероприятие, получившее в 2015 году звание «самого душевного», а в 2016 — «самого ураганного» события года.

Напомним, что «Чернозём-2016» завершился ураганом, который сорвал выступления двух хэдлайнеров. И хотя группа «Чайф» сразу же заверила поклонников, что снова приедет на фестиваль, сами организаторы, подсчитывая убытки, не были уверены, что мероприятие повторится.

Однако через некоторое время было объявлено, что следующему фестивалю — быть, и работа над ним не осталась незамеченной. По версии национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, «Чернозём» стал одним из лучших молодежных событий в ЦФО.

Восторженные зрители стали отсчитывать дни до следующей поездки, а «ураганная» атрибутика — футболки и значки с грозовой тучей и молнией — уступили место новым маскотам. Символами «Чернозёма» стали Тамбовский Рок-Волк и девочка с гитарой по имени Красная Накидка.

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Тамбовский рок-фестиваль «Чернозём-2016» за три дня собрал 15 тысяч человек

15 марта 2017 года в администрации Тамбовской области подписали постановление о проведении фестиваля. Оргкомитет про проведению фестиваля возглавил первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

С проблемами организаторы столкнулись не только после второго фестиваля, но и на стадии подготовки третьего: например, одна из самых ожидаемых групп, БИ-2, заявила, что приехать не сможет. Планы пришлось корректировать.

В итоге расписание выступлений выглядит следующим образом: 4 августа выступят группы «КняZz», «Ундервуд», nobody. one, «Сурганова и Оркестр», «Браво» и «Чайф». 5 августа на сцену выйдут «ЕжеВикА», «АлоэВера», «Элизиум», Louna, «Ария» и «Алиса». В последний день фестиваля зрители услышат «Йорш», Игоря Растеряева, «Аффинаж», «Слот», Dolphin и «Сплин». Половина групп планирует после своих выступлений выйти на автограф-сессии.

Ведущим фестиваля станет Олег Гаркуша, который в 2016 году был «секретным» гостем фестиваля и вышел к зрителям только в последний день.

Благодаря соцсетям будущие гости фестиваля узнали, что организаторы приберегли сюрприз для зрителей. Хотя официальное расписание фестиваля уже опубликовано, еще несколько исполнителей и музыкальных коллективов в своих группах анонсировали выступления на «малой» сцене фестиваля.

Сейчас площадку усиленно готовят к мероприятию: уже установили генераторы электричества и оградили площадку, скосили траву, монтируют мобильные душевые кабинки, а также ищут волонтеров на заключительный день фестиваля.

Марина Каширская © ИА REGNUM Jane Air Марина Каширская © ИА REGNUM Вадим Самойлов

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Опыт 2016 года показал, что фестиваль вышел далеко за рамки «местечкового» регионального мероприятия — за три дня его посетили около 15 тысяч человек почти из 70 городов со всей России. Поэтому особое внимание в 2017 заслужили именно иногородние посетители фестиваля: для них местные туроператоры планируют проводить автобусные экскурсии по Тамбову. Также организаторы сообщают, что в Тамбове туристам стоит посетить, если они решат прогуляться самостоятельно, а коренные жители делятся советами в соцсетях.

Как и годом ранее, зрители из разных регионов собираются ехать организованно. Автобусные туры отправятся из Воронежа, Владимира, Костромы, Иваново, Липецка, Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы, Санкт-Петербурга, Саранска и Удмуртии.

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В 2016 году рок-фестиваль «Чернозём-2016» проходил в Тамбове с 19 по 21 августа. На сцене выступили 16 российских групп: «Операция Пластилин», «Мельница», Вадим Самойлов, Mordor, Vespercellos, «Тролль Гнёт Ель», «Калинов Мост», Jane Air, «Тараканы!», «Пикник», «Сплин», «Сказки Чёрного Города», «Мураками», «Ногу Свело!», «Крематорий», Stigmata. Из-за обрушившегося на Тамбов урагана 21 выступление группы «Княzz» пришлось прервать и эвакуировать людей, а «Чайф» так и не вышел на сцену.

За три дня мероприятие посетили около 15 тысяч человек. На фестивале было развернуто более 20 торговых точек, безопасность обеспечивали 62 сотрудника ЧОП и более 200 спасателей, полицейских и гвардейцев Внутренних войск МВД России, дежурили две бригады «скорой помощи».

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