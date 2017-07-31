Поклонская: Приглашаю Учителя пообщаться с обвиняющими на Стояние

Москва, , 14:58 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») пригласила режиссера «Матильды» Алексея Учителя лично пообщаться с обвиняющими его в осквернении святынь.

«Приглашаю режиссера Алексея Учителя лично увидеть и пообщаться с людьми, обратившимися ко мне с заявлениями об осквернении святынь и оскорблении религиозных чувств фильмом «Матильда», — написала Поклонская в соцсети.

По мнению парламентария, «такое общение снимет сомнения в существовании людей, защищающих веру и конституционные права».

Она также указала на то, что верующие как раз собираются на молитвенное Стояние завтра, 1 августа, на территории Храма Воскресения Христова в Кадашах, где будут молиться за вразумление создателей такого «кино».

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин запросил в Госдуме РФ точное число обращений к депутату Натальи Поклонской («Единая Россия») по поводу картины, сообщили СМИ. Запрос направлен на имя спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, фильм «Матильда» режиссера Учителя рассказывает о взаимоотношениях цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Противостояние Поклонской с Учителем длится уже несколько месяцев. Премьера картины должна состоятся в октябре 2017 года в Мариинском театре.

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