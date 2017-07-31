Центр Тулы ждут масштабные преобразования

Тула, , 14:41 — REGNUM Центр Тулы планируют объединить в единое историко-культурное пространство: уникальный урбанистический проект «Тульская набережная» был представлен в регионе на днях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В презентации проекта приняли участие члены областного правительства, администрации Тулы, члены общественных советов при органах исполнительной власти и местного самоуправления, представители общественных организаций, студенческих движений, молодежных объединений, культурно-архитектурного сообщества, эксперты в сфере градостроительства и архитектуры, жители города.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, приветствуя участников мероприятия, отметил, что поручение разработать проект возрождения набережной реки Упа и прилегающей территории было дано в декабре прошлого года.

«При поддержке федерального центра весной мы приступили к подготовке проектно-сметной документации. Со своей стороны, я обязался найти надежного инвестора. Задача выполнена. Инвестор найден и уже включился в работу», — сказал губернатор.

Сам проект «Тульская набережная», пояснил глава региона, гораздо шире названия: он предполагает не только восстановление набережной и благоустройство прилегающих к кремлю территорий, но и — о преображении всего центра Тулы.

«Реализация проекта повлияет на историческое ядро и социально-экономический облик города. Центр Тулы станет единым историко-культурным пространством. Проект отражает практически все направления нашей Программы развития: комфортная среда, инвестиции, экология, спортивная инфраструктура, сохранение культуры, туризм. Мы стараемся совместить две идеи — сохранить историческое наследие и сделать центр города современным. Учесть все урбанистические тренды. Благоустроить территорию по самым передовым стандартам. Это же касается и улицы Металлистов, которая станет важной частью проекта», — подчеркнул губернатор.

Глава региона предупредил, что реализация проекта принесет для города временные неудобства: в частности, для замены коммуникаций, благоустройства придется изменить схему движения.

«Да и вся историческая часть города в перспективе должна быть в бо́льшей мере для людей, чем для машин. Для автомобилистов будут предусмотрены объездные маршруты. Наша задача — усовершенствовать управление трафиком, обеспечить людям нормальные парковочные места. Нужно смотреть в будущее и понимать, что неудобства — временные, а набережная и восстановленное историческое лицо города — останутся у нас навсегда», — добавил глава региона.

«Помимо прочего, данный проект — одновременно и результат, и продолжение нашей большой работы по повышению инвестиционного климата региона. Инвесторы видят, что Тула развивается, что здесь есть перспективы, реальные возможности. И это позволяет нам ставить перед собой новые масштабные задачи и приступать к их решению», — сказал Дюмин.

Проект «Тульская набережная» был разработан совладельцем архитектурного бюро Wowhaus Олегом Шапиро, который и представил его. Он, в частности, отметил, что концепция предполагает создание в историческом центре Тулы уже в 2018 году привлекательных для туляков и гостей города зон отдыха, комфортных и современных общественных пространств. Особое внимание будет уделено развитию набережной р. Упы вдоль Тульского кремля и прилегающих к нему улицы Металлистов, Крестовоздвиженской площади и сквера имени Мосина. Откроется еще один вход в кремль.

Ключевая идея — возвращение горожанам доступа к Упе вдоль кремлёвской стены. Река будет очищена, вдоль берегов будет обустроен ландшафтный парк с удобным выходом к воде, пешеходными мостами.

В летнее время на набережной будет действовать развлекательная зона с детскими и спортивно-игровыми площадками, кафе, открытым кинотеатром, а в зимний период в русле реки будет функционировать каток. На примыкающих к набережной улицах отреставрируют фасады зданий. На фактически заброшенных сегодня территориях между улицей Металлистов и рекой будет создана туристическая инфраструктура: кафе и рестораны, музеи и галереи.

По словам архитектора проекта, символом Тулы наряду с тульским кремлем станет улица Металлистов. Её основой будут музеи, образовательные центры и выставочные площади. Квартал станет главной точкой притяжения для инвесторов, а также точкой развития экономической активности туляков.

«Сегодня Тула известна как город оружейников. А после реализации проекта она станет еще и городом удивительной общественной жизни и открытых городских пространств», — подчеркнул Олег Шапиро.

При личном содействии губернатора Алексея Дюмина к реализации проекта уже привлечена группа инвесторов. Проект будет реализовываться на условиях государственно-частного партнерства, софинансирования работы по благоустройству «Тульской набережной». Также из федерального бюджета выделены средства в размере 150 млн рублей на инженерно-изыскательские работы и реконструкцию инженерных коммуникаций.

Декан Высшей школы урбанистики, профессор, кандидат географических наук Алексей Новиков добавил, что удачно созданная городская среда дает возможность развития малому бизнесу, что, в свою очередь, приносит дополнительные доходы в городской бюджет. И в этом смысле проект «Тульская набережная» открывает серьезные перспективы.

Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая назвала проект долгожданным: городу давно не хватало набережной и пешеходной зоны. Руководитель музея также рассказала о создании музейного квартала на улице Металлистов, где планируется разместить филиалы всех музеев региона.

В завершении презентации Алексей Дюмин напомнил, что в области уже сложилась практика открытого общественного обсуждения социально значимых вопросов. И предложил вынести проект «Тульская набережная» на обсуждение экспертов и жителей города. По итогам обсуждений будет принято единое решение об этапах реализации проекта с учетом всех мнений.