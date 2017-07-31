В Бельгии скончался автор скульптуры «Похищение Европы» Оливье Стребель

Брюссель, , 14:19 — REGNUM В Бельгии на 91-м году жизни скончался скульптор-монументалист, автор скульптурной композиции в Москве «Похищение Европы» Оливье Стребель.

Известный скульптор ушел из жизни 29 июля, сообщили в фонде имени Оливье Стребеля.

Почетному члену Российской Академии изящных искусств и лауреату многих международных премий было 90 лет.

Родившийся в 1927 году в Брюсселе в семье художников Стребель стал широко известен к 20 годам, его скульптуры украшают многие города Европы, Азии и США.

В Москве скульптурная композиция фонтана «Похищение Европы» украшает площадь Европы. Она была подарена Брюсселем в 2002 году.